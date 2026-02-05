Latvijas bobsleja pilota Renāra Grantiņa veselības stāvoklis pēc piedzīvotā kritiena ir stabils.
Šodien 08:51
Bobslejista Grantiņa veselības stāvoklis pēc kritiena ir stabils. Tomēr ir kādi nepatīkami jaunumi
Latvijas bobsleja pilota Renāra Grantiņa veselības stāvoklis pēc tam, kad trešdien olimpiskajā spēļu trasē viņa divnieku ekipāža piedzīvoja kritienu, ir stabils. Tomēr ir kādi nepatīkami jaunumi, medijam "Sportacentrs.com" ziņo Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) prezidents Raimonds Lazdiņš.
“Paldies Latvijas un arī Itālijas mediķiem! Grantiņa stāvoklis šobrīd ir stabils, novēlam viņam ātru atlabšanu, taču olimpiskās spēles viņam ies secen. Pēc dzirdētā piedzīvotais kritiens nebija tik smags, cik neveiksmīgs. Šobrīd nebūtu korekti sīkāk komentēt sportista veselības stāvokli, taču paldies Dievam, ka viss ir labi,” sacīja Lazdiņš.
Jau ziņots, ka kritiens notika divnieku ekipāžu pirmajā treniņbraucienā. Grantiņam trasē tika sniegta nepieciešamā palīdzība, un viņš tika nogādāts slimnīcā sīkāku pārbaužu un nepieciešamo manipulāciju veikšanai. Kortīnā d'Ampeco Latvija ir pārstāvēta ar divām ekipāžām divnieku un četrinieku konkurencē.