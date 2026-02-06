Vairāk nekā 70 tūkstošu klātbūtnē sākas olimpisko spēļu atklāšana. TEKSTA TIEŠRAIDE
foto: Romāns Kokšarovs/LOK
Kadrs no atklāšanas ceremonijas "San Siro" stadionā.
Vairāk nekā 70 tūkstošu klātbūtnē sākas olimpisko spēļu atklāšana. TEKSTA TIEŠRAIDE

Jauns.lv piedāvā teksta tiešraidi XXV ziemas olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijai. Spēles Itālijā norisināsies no 6. līdz 22. februārim.

Šīs kļūs par 25. ziemas olimpiskajām spēlēm to vēsturē. Eiropā tās atgriezušās pēc divām pēc kārtas aizvadītām spēlēm Āzijā – 2018. gadā tās notika Phonjčanā, bet pirms četriem gadiem Pekinā. Latvijas sportisti līdzšinējā ziemas olimpisko spēļu vēsturē tikuši pie desmit godalgām, pusi no tām iegūstot pirms 12 gadiem Sočos.

Atklāj Milānas ziemas olimpiskās spēles

Šodien 21:13
Šodien 21:08
Ceremonija sākas ar Itālijas kultūras priekšnesumu

Atklāšanas ceremonija, kas ilgs divas ar pusi stundas, sākās ar Itālijas kultūras priekšnesumu, kur galvenajā lomā bija mīlestības dievs Kupidons. To turpināja veltījums Itālijas skaistumam un mūzikai.  

Šodien 21:03
Atklāšanas ceremonija sākusies!

Plkst. 21:03 pēc Latvijas laika dots starts Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijai. "San Siro" stadionā to klātienē vēro vairāk nekā 70 tūkstoši skatītāju, ieskaitot tādas zvaigznes kā "Snoop Dogg", Borisu Bekeru, Zlatanu Ibrahimoviču un citas ekselences. Tiem, kuri nav tikuši pie biļetēm, iespējams Milānā to vērot uz lielā ekrāna. 

Šodien 20:30
Milāna - Kortīna - Predaco

Latvijas Olimpiskā komiteja publicējusi foto ar sportistiem, kuri atrodas noteiktās lokācijās - Milānā, Kortīnā un Predaco. Viņi jau ir gatavi atklāšanas ceremonijai.

Šodien 20:06
Tērpu dažādība

Katra valsts piedomājusi pie tā, kā izskatīsies to sportisti. ASV apģērbu piedāvājis slavenais zīmols "Ralph Lauren", mājinieku itāļu "EA7 Emporio Armani", taču īpaši izceļas Āzijas valsts Mongolija. 

Latvijas delegācijai ir "Sportland" sagādātie un zīmola PEAK nodrošinātie "Komanda Latvija" sporta un brīvā laika tērpi, kuros Latvijas sportisti uzturēsies 2026. gada Milānas-Kortīnas ziemas olimpisko spēļu laikā. Kopumā tika prezentēti četri dažādi apģērbu komplekti, kas paredzēti gan sportiskām aktivitātēm, gan ikdienai un brīvā laika pavadīšanai. 

Latvijas olimpiešu tērpi Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs.

Šodien 20:04
Kā izskatīsies talismani?

2026. gada spēlēs Milānā par talismaniem kļuvuši sermuļu brālis un māsa Tīna un Milo. Viņus atšķir dažādu krāsu kažoki. Viņu vārdi ir divu rīkotājpilsētu deminutīvi: Tīna apzīmē Kortīnu un Milo apzīmē Milānu, un, lai gan ļoti līdzīgi, katram talismanam ir nedaudz atšķirīga daba.

Sermuļus no 1600 pieteikumiem izveidoja studenti no Kalabrijas reģiona. Tika arī nolemts, ka viņi nebūs vienīgie savos centienos radīt sajūsmu un entuziasmu spēļu laikā. Sešas mazas sniegpulkstenītes, kas pazīstamas kā “Flo”, iedvesmojoties no “Istituto Compresivo Sabin” skolēnu skices, pavadīs šos talismanus. 

Sermulis ir neliels plēsējs ar tievu, garu, lokanu ķermeni – tā masa ir ap 200 g, bet garums (bez astes) 18,7—32,5 cm. Tēviņi ir lielāki par mātītēm, kājas īsas, aste gara, apmatota, bet ne kupla. Ķermeņa apmatojums biezs un īss. Ziemā ķermeņa apmatojums ir balts, vasarā divkrāsains: galva, mugura, sāni un ekstremitātes ir sarkanbrūnas vai tumši brūnas, pakakle, krūtis un vēders — balti. Astes gals gan ziemā, gan vasarā melns vai brūns. Ziemas kažoks ir daudz biezāks par vasaras kažoku.

2026. gada ziemas spēļu talismans.

Šodien 19:52
Latvijai lielākā delegācija

Latvija uz 2026. gada olimpiskajām spēlēm devusies ar vēsturē lielāko delegāciju ziemas sporta veidos - 68 atlētiem. Viens no viņiem gan uz starta neizies (tādā veidā nestartēs arī visi no stūmējiem) - treniņā gūto traumu dēļ debija secen ies Renāram Grantiņam.

Latvija būs pārstāvēta hokejā, daiļslidošanā, šorttrekā, distanču slēpošanā, kalnu slēpošanā, biatlonā, bobslejā, kamaniņu sportā, skeletonā. 

Līdz šim zem Latvijas karoga izcīnītas desmit medaļas - to bagātākās spēles bijušas 2014. gadā Sočos (piecas godalgas), bet 2022. gadā Pekinā vienīgo cēlmetālu atnesa kamaniņu sporta stafešu izlase. 

Latvijas delegācija Milānas olimpiskajās spēlēs:

Biatlons:  Baiba Bendika, Estere Volfa, Sanita Buliņa, Annija Keita Sabule, Andrejs Rastorgujevs, Renārs Birkentāls, Rihards Lozbers, Edgars Mise

Bobslejs: Jēkabs Kalenda, Matīss Miknis, Lauris Kaufmanis, Mairis Kļava, Renārs Grantiņš, Arnis Bebrišs, Edgars Ungurs, Dāvis Kaufmanis, Edgars Nemme

Skeletons: Emīls Indriksons, Marta Andžāne 

Hokejs: Elvis Merzļikins, Artūrs Šilovs, Kristers Gudļevskis, Uvis Jānis Balinskis, Alberts Šmits, Oskars Cibuļskis, Ralfs Freibergs, Roberts Mamčics, Jānis Jaks, Kristaps Roberts Zīle, Kristiāns Rubīns, Renārs Krastenbergs, Dans Ločmelis, Kaspars Daugaviņš, Martiņš Dzierkals, Rihards Bukarts, Rūdolfs Balcers, Zemgus Girgensons, Eduards Tralmaks, Anrī Ravinskis, Teodors Bļugers, Roberts Bukarts, Oskars Batņa, Haralds Egle, Sandis Vilmanis

Kamaniņu sports: Kristers Aparjods, Gints Bērziņš, Elīna Ieva Bota, Kendija Aparjode, Mārtiņš Bots, Roberts Plūme, Eduards Ševics-Mikeļševics, Lūkass Krasts, Marta Robežniece, Kitija Bogdanova

Distanču slēpošana: Patrīcija Eiduka, Kitija Auziņa, Linda Kaparkalēja, Samanta Krampe, Raimo Vīgants, Lauris Kaparkalējs, Niks Saulītis

Kalnu slēpošana: Dženifera Ģērmane, Liene Bondare, Elvis Opmanis

Daiļslidošana: Deniss Vasiļjevs, Fedirs Kulišs

Šorttreks: Roberts Krūzbergs, Reinis Bērziņš

Šodien 19:43
Var neiztikt bez kļūdām

Agrāk novērots, ka ne viss atklāšanas ceremonijās iet pēc plāna. 2006. gadā, kad Itālija pēdējo reizi uzņēma olimpiskās spēles, to atklāšanas ceremonija bija krāšņa, bet noslēgumā sevi atrādīja uzņēmums "Aerodium" ar savām vēja turbīnām. 

Tomēr vēl pat 2024. gada Parīzes spēlēs bija tādas kļūdas kā Dienvidkorejas nosaukšana par Ziemeļkoreja un olimpiskā karoga uzlikšanu mastā otrādi. Arī agrāk nav izticis bez dažādiem negatīviem pavērsieniem. 

Šodien 19:40
Zināms, kuri pēc kārtas ies Latvijas delegācija

Latvijas delegācija "San Siro" stadionā ieies kā 48. pēc kārtas. Kopumā, kā jau minēts, piedalīsies 92 nācijas. Tas nozīmē, ka Latvijas uznāciens būs aptuveni pa vidu. 

Ne visi sportisti gan piedalīsies atklāšanā. Tā kā jau rīt gaidāmi starti, tad atklāšanā nepiedalīsies tādi sportisti kā Kristers Aparjods, Gints Bērziņš un Patrīcija Eiduka. 

Latvijas delegācijas karognesēji olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijā (foto: Toms Mālmeisters)

Latvijas karognesēji būs hokejists Kaspars Daugaviņš un kalnu slēpotāja Dženifera Ģērmane. Daugaviņš to ienesīs "San Siro" stadionā, bet Ģērmane - Kortīnā. Vēsturiski tieši hokejisti visbiežāk nesuši Latvijas karogu atklāšanas ceremonijā. 

Šodien 19:36
Kas gaidāms atklāšanā?

Kā norāda organizatori, tad atklāšanas ceremonija nenotiks tikai slavenajā Milānas "San Siro" stadionā, kuru nedaudz vēlāk pēc ceremonijas nojauks. 

Tāpat noteiktas aktivitātes risināsies citos klasteros Kortīnā, Livinjo un Predazo. Tāpat pirmo reizi ziemas olimpisko spēļu vēsturē tiks iedegtas veselas divas olimpisko spēļu lāpas - viena Milānā un viena Kortīnā. 

Neiztiks arī bez zvaigžņu uztāšanās. Sagaidāma Meraijas Kerijas, tenora Andrea Bočelli un "Golden Globes" laureātes Lauras Pausīni uzstāšanās. 

