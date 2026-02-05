Ziemas olimpisko spēļu priekšvakarā Itālija neitralizē Krievijas organizētu kiberuzbrukumu
Itālija ir izjaukusi vairākus Krievijas kiberuzbrukumus Milānas-Kortīnas ziemas olimpiskajām spēlēm, pastiprinot drošības operācijas pirms to atklāšanas ceremonijas, trešdien paziņoja Itālijas ārlietu ministrs Antonio Tajāni.
Uzbrukumi bija vērsti "pret Ārlietu ministrijas birojiem, sākot ar Vašingtonu, un arī dažām ziemas olimpisko spēļu vietām, tai skaitā viesnīcām Kortīnā," ministrs sacīja Vašingtonas apmeklējuma laikā. Tajāni birojs sacīja, ka šie uzbrukumi skāruši apmēram 120 vietnes, tai skaitā Itālijas vēstniecibu Vašingtonā, bet tagad tie ir "efektīvi neitralizēti".
"Mēs nekomentējam drošību, vislabākā prakse ir to nedarīt," reportieriem paziņoja Starptautiskās olimpiskās komitejas (SOK) komunikāciju direktors Marks Adamss.
Atbildību par uzbrukumu uzņēmās Krievijas hakeru grupējums "Noname057", nosaucot to par atbildi uz Itālijas valdības atbalstu Ukrainai. "Itālijas valdības proukrainiskais kurss noved pie fakta, ka atbalsts ukraiņu teroristiem tiek sodīts ar mūsu DDoS šāviņiem uz tīmekļa vietnēm," teikts paziņojumā "Telegram" kanālā, kas pārstāv šo grupējumu.
DDoS (Distributed Denial of Service) jeb piekļuves atteices uzbrukums ir ļaunprātīgs mēģinājums traucēt tīkla, sistēmas vai vietnes normālu darbību, pārpludinot to ar pieprasījumiem no vairākiem avotiem.
Grupējums paziņoja, ka ir uzbrucis vairāku viesnīcu tīmekļa vietnēm Kortīnas d'Ampeco pilsētā, kas ir viena no šīgada ziemas olimpisko spēļu norises vietām. Milānas un Kortīnas d'Ampeco ziemas olimpiskās spēles notiks no 6. līdz 22. februārim.
Itālija ir dislocējusi apmēram 6000 policistus un aptuveni 2000 militārpersonas ziemas olimpisko spēļu norises vietās no Milānas līdz Dolomītu kalniem. Starp viņiem ir sapieri, snaiperi, pretterorisma vienības un slēpošanas kūrortu policisti. Aizsardzības ministrija arī piešķīrusi 170 automašīnas, kā arī radarus, dronus un lidaparātus.
Drošības pasākumi īpaši fokusējas uz Milānu, kur spēļu atklāšanas ceremonijā piektdien būs klāt politiskie līderi, tai skaitā ASV viceprezidents Džeimss Deivids Venss.