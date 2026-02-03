Valmieras basketbolisti pārspēj Pērnavas komandu
"Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" otrdien "Optibet" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) spēlē mājās ar rezultātu 92:85 (26:29, 26:19, 22:21, 18:16) pārspēja Pērnavas "Transcom" komandu.
Uzvarētājiem Omars Pajičs guva 22 punktus un izcīnīja piecas atlēkušās bumbas, Anivanivam Teitam-Džounsam bija 21 punkts un septiņas bumbas zem groziem, Mārcis Vītols guva desmit punktus, bet Dominīks Steņonis atzīmējās ar deviņiem punktiem un astoņām rezultatīvām piespēlēm. Viesiem 22 punkti, 12 bumbas zem groziem un piecas rezultatīvas piespēles bija Hendrikam Elmē.
Valmieras komanda ar 13 uzvarām 19 spēlēs ieņem piekto vietu turnīra tabulā, bet tai ar tādu pašu bilanci seko vēl divas komandas. Pērnavieši uzvarējuši deviņos no 21 mača un par vienas uzvaras tiesu atpaliek no astotajā pozīcijā esošās "Ogres". Novembra sākumā Pērnavā notikušajā mačā ar 78:62 uzvarēja Latvijas klubs.
LIBL Latviju šosezon pārstāv "Latvijas Universitāte", "Liepāja", "Ogre", "Rīgas zeļļi", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola", "Ventspils" un "VEF Rīga", bet Igauniju - Keilas "Coolbet", Tallinas "Kalev"/"Cramo", "Keila", Tallinas "TalTech"/"Alexela", "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits", Pērnavas "Transcom" un "Viimsi".
Pamatturnīrā komandas izspēlē divus apļus, astoņām labākajām iekļūstot ceturtdaļfinālā un cīnoties par vietu finālčetriniekā. Latvijas un Igaunijas labākie vīriešu basketbola klubi apvienotā čempionātā pirmo reizi spēlēja 2019. gada sezonā, kad sacensībās piedalījās 15 komandas. Finālčetrinieka turnīrā par līgas pirmajiem uzvarētājiem kļuva "Ventspils" basketbolisti. Pagājušajā sezonā par čempioni kļuva "VEF Rīga".