Krištianu Ronaldu, kurš pelna pusmiljonu dienā, protestē pret kluba īpašniekiem
Portugāļu superzvaigzne Krištianu Ronaldu izlēmis protestēt pret pārstāvētā kluba īpašniekiem, jo ir vīlies par vienības nepastiprināšanu ziemas pāreju periodā.
Pirmdien, 2. februārī, Saūda Arābijas futbola līgas ietvaros "Al-Nassr", kuru pārstāv portugālis Krištianu Ronaldu, ar 1:0 pieveica "Al Riyadh". Uzvaras vārtus guva bijušais "Liverpool" spīdeklis Sadio Manē, un šis panākums klubu pietuvināja līdz vienam punktam no līderes "Al Hilal".
Tomēr 40 gadus vecais futbolists nemaz neatradās komandas pieteikumā, jo, esot neapmierināts ar komandas īpašnieku (Saūda Arābijas Publisko investīciju fonda) nepietiekamajām darbībām transfēru tirgū iepretī pret tās citiem piederošajiem valsts klubiem (tādi ir četri). Līdz ar to vismaz pirmdienas spēlē Ronaldu, kurš pelna aptuveni 550 tūkstošus eiro dienā un 3,8 miljonus nedēļā, vienkārši izvēlējies streikot.
Tieši "Al-Nassr" galvenā konkurente cīņā par Saūda Arābijas līgas titulu ziemas transfēru periodā kārtīgi pastiprinājusies. Par tās skaļāko papildinājumu kļuvis francūzis Karims Benzemā, kurš pirms tam spēlēja citā valsts vienībā "Al Ittihad", taču bija neapmierināts ar tā līguma pagarināšanas piedāvājumu. Viņš kļuva par piekto papildinājumu šajā transfēra logā.
Tikmēr "Al-Nassr" papildinājusies vien ar Irākas pussargu, kas neliecina par tās kļūšanu par spēcīgāku. "Mums nav daudz brīvu vietu ārzemju spēlētājiem un arī mūsu finanšu situācija nav tā spožākā. Ceru gan, ka līdz trim spēlētājiem mūs papildinās," iepriekš teica komandas galvenais treneris Horhe Žezuss.
Ronaldu, kuram šonedēļ jeb 5. februārī apritēs 41 gads, pagājušajā vasarā pagarināja līgumu ar vienību līdz 2027. gada vasarai, noslēdzot ļoti ienesīgu darījumu. Savas karjeras laikā Ronaldu spēlējis arī Mančestras "United", Madrides "Real" un Turīnas "Juventus" un jau šobrīd baumo, ka par viņu interesi izrādot klubi gan Eiropā, gan Ziemeļamerikā.