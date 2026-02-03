"Triumph" zīmols un sporta klubs "FFF"triumfēs 2026. gada sezonā
2. februārī jaunie Triumph TF450 – RC modeļi tika nodoti sporta komandai “FFF”.
FOTO, VIDEO: Lauris un Uldis Freibergi gatavi 2026. gada sezonai! Sportistu rīcībā nonāk Triumph TF450 - RC
SIA "SDK" un "Triumph Rīga" uzsākot 2026. gada sezonu sadarbosies ar motokrosa pilotiem Lauri un Uldi Freibergiem no sporta kluba “FFF”. Abu sportistu rīcībā nonāk Triumph TF450 – RC versijas, ar kuru brauks 2026. gada sacensībās.
Jānis Kivlinieks, SIA "SDK" uzņēmuma īpašnieks: "Mums ir labs notikums – zvaigžņu sakritība. Latvijas viens no prominentākajiem braucējiem Lauris, kā arī viņa dēls un sporta gaitu turpinātājs Uldis Freibergs šosezon izmēģinās specializēto Triumph motokrosa versiju Triumph TF450 – RC. Ir pārliecība, ka lieliskais “dzelzis” garantēs labus startus izciliem braucējiem".
Lauris Freibergs, sporta klubs "FFF": “Bijām dzirdējuši labas atsauksmes no Eiropas braucējiem par Triumph TF 450 krosa motociklu un atradām labus saskarsmes punktus ar Latvijas Triumph zīmola pārstāvi. Tas pamudināja šosezon likt akcentu uz šo tehniku, izveidot komandu un vadošajam motosportistiem Uldim Freibergam tas būs labs izaicinājums 2026.gada sezonā.”
Pirmais pasākums, kur varēs redzēt jaunos Triumph krosa motociklus darbībā, ir motokross "Baltic Sea Cup 2026" kurš notiks 15. martā, Liepājā, motokrosa trasē "Lauma".
"Triumph Rīga" ir uzņēmuma SIA "SDK" motociklu nodaļa, kura dibināta 2018. gada 14. jūnijā. SIA "SDK" ir oficiālais BRP un Triumph Motorcycles Ltd. pārstāvis Latvijā.