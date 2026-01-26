Ostapenko pārī ar taivānieti Sji sasniedz "Australian Open" dubultspēļu turnīra ceturtdaļfinālu
Latvijas pirmā rakete Aļona Ostapenko pārī ar taivānieti Suveju Sji pirmdien iekļuva Austrālijas atklātā tenisa čempionāta dubultspēļu sacensību ceturtdaļfinālā.
Trešās kārtas spēlē Ostapenko un Sji, kuras izsētas ar trešo numuru, ar 6-3, 6-2 uzvarēja ASV tenisisti Sofiju Keninu un vācieti Lauru Zīgemundu, kuras bija saņēmušas 13. numuru. Iekļūšana ceturtdaļfinālā dod 430 WTA dubultspēļu ranga punktus.
Latvijas un Taivānas dueta nākamās pretinieces būs ar piekto numuru izsētās kanādiete Gabriela Dabrovski un brazīliete Luīza Stefani. Ostapenko un Sji pirmajā kārtā ar 7-5, 6-2 pārspēja Olīviju Gadeki no Austrālijas un amerikānieti Dezirē Kravčiku, bet otro kārtu pārvarēja bez cīņas, jo serbiete Olga Daniloviča un Austrijas pārstāve Anastasija Potapova kortā neizgāja.
Kā jau ziņots, Ostapenko (WTA 24.) vienspēlēs zaudēja otrajā kārtā. Ostapenko "Australian Open" piedalās 11. reizi, un labākais viņas rezultāts vienspēlēs ir ceturtdaļfināla sasniegšana 2023. gadā. Pērn viņa vienspēlēs izstājās pirmajā kārtā, bet dubultspēlēs otro gadu pēc kārtas sasniedza finālu.
Pagājušā gada Austrālijas atklātā tenisa čempionāta sieviešu dubultspēļu finālā Ostapenko/Sji ar 2-6, 7-6 (7:4), 3-6 piekāpās čehietei Kateržinai Sinjakovai un Teilorei Taunsendai no ASV, kuras ar pirmo numuru izsētas arī šī gada turnīrā.