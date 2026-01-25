Eiduka Pasaules kausā distanču slēpošanā klasiskajā stilā izcīna 23. vietu
Latvijas distanču slēpotāja Patrīcija Eiduka svētdien Pasaules kausa 20 kilometru distancē klasiskajā stilā ar kopēju startu izcīnīja 23. vietu.
Eiduka lielāko distances daļu turējās otrā desmita beigu galā un bija tuvu karjeras rekordam šajā distancē. 20 kilometros klasikā viņas labākā pozīcija ir 2022. gada decembrī sasniegtā 20. pozīcija.
Savu pirmo individuālo uzvaru Pasaules kausā izcīnīja somiete Johanna Matintalo, kura finišēja 55 minūtēs un 53,9 sekundēs. Tikai deviņas sekundes desmitdaļas finišā viņai zaudēja amerikāniete Džesija Diginsa, bet vēl astoņas desmitdaļas atpalika norvēģiete Astrīda Slinna.
Eiduka finišēja divas minūtes un 29,3 sekundes pēc uzvarētājas, bet 20. pozīcija bija astoņu sekunžu attālumā.
Startēja 55 sportistes, no kurām finišēja 50.
Februārī Itālijā gaidāmajās olimpiskajās spēlēs Latviju pārstāvēs Patrīcija Eiduka, Kitija Auziņa, Linda Kaparkalēja, Samanta Krampe, Raimo Vīgants, Lauris Kaparkalējs un Niks Saulītis.
Pēc olimpiskajām spēlēm Pasaules kausa sacensības notiks arī Zviedrijas trasē Fālunā, Norvēģijas pilsētās Drammenā un Oslo, kā arī ASV pilsētā Leikplesidā.