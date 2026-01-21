"TTT Rīga" basketbolistes Baltijas līgas mačā izcīna uzvaru
"TTT Rīga" trešdien Baltijas Sieviešu basketbola līgas (WBBL) pirmās divīzijas spēlē izcīnīja panākumu ar 88:60 (24:18, 20:15, 25:18, 19:9) pārspējot Kauņas "Aistes-LSMU".
Viešņu uzvaru ar 19 punktiem sekmēja Vanesa Jasa, Madara Šmite guva 13 punktus, bet Ieva Pulvere iekrāja 12 punktus, sešas rezultatīvas piespēles un sešas pārtvertas bumbas. Kauņas vienībā ar 21 punktu un 12 atlēkušajām bumbām izcēlās Gintare Paulauskaite.
"TTT Rīga" ar 11 uzvarām 13 spēlēs ieņem trešo vietu, bet RSU ar trīs uzvarām 12 cīņās ir devītajā pozīcijā desmit komandu konkurencē.
WBBL pirmajā divīzijā Latviju pārstāv "TTT Rīga" un "Rīgas Stradiņa universitāte" (RSU), Lietuvu - Viļņas "Kibirkštis", Klaipēdas "Neptūnas-Amberton", Klaipēdas LCC, "Šiauliai-Vilmers", Alītas "Gut.lt", Kauņas "Aistes-LSMU" un "Panevežys", bet Igauniju - Tallinas TSA/"Cityteed".
Otrajā divīzijā Latviju pārstāv "Liepāja"/LSSS, Latvijas Jaunatnes izlase, "TTT Juniores" un "Daugavpils Universitāte" (DU).
Iepriekšējā Baltijas līgas sezonā par čempionēm kļuva Viļņas "Kibirkštis" basketbolistes, kuras finālā pārspēja Klaipēdas "Neptūnas", bet cīņā par bronzas medaļām "TTT Rīga" pieveica Klaipēdas LCC.