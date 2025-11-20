Cerīgas ziņas par Bļugera atgriešanos laukumā "Canucks" sastāvā
Latvijas uzbrucējs Teodors Bļugers Nacionālās hokeja līgas (NHL) komandas Vankūveras "Canucks" sastāvā varētu atgriezties komandas nākamajā izbraukumā, kas sāksies 26. novembrī, ceturtdien savā kontā tīmekļa vietnē "X.com" paziņoja Kanādas sporta kanāla TSN hokeja apskatnieks Farhans Laldži.
Nice to see ya, Teddy! 👋— Vancouver Canucks (@Canucks) November 20, 2025
Blueger joined morning skate in a non-contact jersey. pic.twitter.com/DeUco5lsBy
Latvijas hokejists ceturtdien laukumā aizvadīja bezkontakta treniņu.
Laldži, atsaucoties uz "Canucks" galveno treneri Adamu Fūtu, ziņo, ka treneris cer, ka drīzumā Bļugers varēs trenēties kopā ar pārējiem komandas biedriem un ka "nākamajā izbraukuma spēlē viņš varētu doties kopā ar "Canucks"".
"Viņam joprojām ir jāuzlabo fiziskā sagatavotība," uzsver treneris.
Jau ziņots, ka Bļugers savainojuma dēļ nepiedalījās sezonas pirmajās četrās spēlēs, bet ķermeņa apakšdaļas savainojuma dēļ nav spēlējis kopš 19. oktobra, kad "Canucks" viesos ar 4:3 uzvarēja Vašingtonas "Capitals", Bļugeram izceļoties ar vārtu guvumu.
31 gadu vecais Latviijas uzbrucējs šosezon laukumā ir devies divās NHL spēlēs, izceļoties ar vienu vārtu guvumu.
Bļugers NHL ir aizvadījis 420 spēles Pitsburgas "Penguins", Vegasas "Golden Knights" un "Canucks" rindās, kurās ir sakrājis 153 (50+103) rezultativitātes punktus.
Vankūveras vienība ar 20 punktiem 21 spēlē Rietumu konferencē ieņem 13. vietu un nākamo spēli aizvadīs ceturtdien savā laukumā ar Dalasas "Stars" hokejistiem.