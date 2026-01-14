Šodien Madonā sākas IBU Junioru kausa posms biatlonā
Šodien Smeceres sila slēpošanas bāzē Madonā sāksies Starptautiskās Biatlona savienības (IBU) Junioru kausa posms biatlonā, kas no 14. līdz 17. janvārim pulcēs pasaules spēcīgākos jaunos biatlonistus — sportistus, kuri tuvākajos gados ienāks pieaugušo Pasaules kausā.
Latviju sacensībās pārstāvēs 14 sportisti, tostarp Elza Bleidele, Estere Volfa un Rihards Lozbers. Volfa un Lozbers šosezon jau startē arī pieaugušo Pasaules kausā un pēc nepilna mēneša dosies uz Milānas ziemas olimpiskajām spēlēm.
Madonas posmā startēs sportisti no 18 valstīm: Ukrainas, Čehijas, Austrijas, Slovēnijas, Slovākijas, Lietuvas, Lielbritānijas, Bulgārijas, Polijas, Igaunijas, Bosnijas un Hercegovinas, Horvātijas, Ziemeļmaķedonijas, Latvijas, Brazīlijas, ASV, Ķīnas Taipejas un Moldovas.
Sacensību programma:
• trešdien un piektdien – sprints
• sestdien – masu starts, kurā startēs 60 labākie sportisti pēc sprintu rezultātiem
Šodienas sprinta starti:
• juniori – plkst. 10.20 (3 × 3,3 km jeb 10 km)
• juniores – plkst. 14.20 (3 × 2,5 km jeb 7,5 km)
Juniores:
Estere Volfa, Elza Bleidele, Laura Alziņa, Martīne Djatkoviča, Enia Kalniņa, Jeļizaveta Boroņenko, Keita Kolna.
Juniori:
Rihards Lozbers, Daniels Kodaļevs, Matīss Meirāns, Adrians Māris Šņoriņš, Ernests Solovjovs, Kristiāns Karlsbergs, Rūdolfs Raudziņš.
IBU Junioru kausa posms Madonā ir augstākā ranga biatlona sacensības Latvijā pēdējos gados, kopš 2023. gadā Smeceres silā notika Eiropas junioru čempionāts. Neraugoties uz silto ziemas sākumu, pateicoties sniega uzkrāšanas sistēmai un mākslīgā sniega ražošanai, Smeceres silā ir nodrošināti ļoti labi apstākļi sacensību norisei.
Skatītājiem jāņem vērā satiksmes un piekļuves ierobežojumi Smeceres sila teritorijā sacensību laikā.
IBU Junioru kausa posma organizatori ir Starptautiskā Biatlona savienība un Latvijas Biatlona federācija, sadarbībā ar Madonas novada pašvaldību.
Atbalsta: Izglītības un zinātnes ministrija, Mežu sili, RITC, Smeceres muižas krogs, Latvijas valsts meži, Sportland, Balticovo, Venden, Ramirent.
Sacensību norises laikā paredzētas arī satiksmes organizācijas izmaiņas Smeceres sila apkārtnē. Plašāka informācija un sacensību programma pieejama šeit.