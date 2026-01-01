“Chelsea” bez Enco Mareskas - Anglijas klubs maina komandas stūrmani
Anglijas futbola premjerlīgas komanda Londonas "Chelsea" gada pirmajā dienā šķīrusies no galvenā trenera Enco Mareskas.
Itāļu treneris Mareska pie Londonas komandas stūres stājās pērn vasarā. Viņa vadībā "Chelsea" premjerlīgā izcīnīja ceturto vietu, uzvarēja UEFA Konferences līgā un Klubu Pasaules kausā.
Premjerlīgā "Chelsea" šobrīd ir piektā, bet UEFA Čempionu līgas pamatturnīrā ieņem 13. pozīciju. No pēdējām septiņām premjerlīgas spēlēm londonieši uzvarējuši tikai vienā.
Komandu piemeklējušas ne tikai sportiskās neveiksmes, bet arī tiek ziņots, ka Mareskam sarežģījušās attiecības ar kluba vadību.
Mareska savu profesionālā futbolista karjeru sāka Anglijas klubā Vestbromvičas "Albion", pēc tam nokļūstot Turīnas "Juventus" sistēmā. Karjeras laikā viņš spēlēja arī Spānijā un Grieķijā.
Trenera karjeru viņš 2020. gadā sāka kā Anglijas premjerlīgas kluba Mančestras "City" U-23 komandas treneris, 2021. gadā trenēja Itālijas "Parma", bet no 2023. gada - Lesteras "City".