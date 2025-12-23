LIBL spēlē Valmieras basketbolisti viesos piekāpjas Tallinas "Kalev"/"Cramo"
"Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" otrdien "Optibet" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) spēlē viesos ar rezultātu 87:99 (18:25, 14:24, 27:30, 28:20) zaudēja Anrija Miškas pārstāvētajai Tallinas "Kalev"/"Cramo".
Valmieriešiem Rinalds Mālmanis guva 20 punktus un izcīnīja 11 atlēkušās bumbas, Mārcis Vītols un Kērtiss Holiss guva pa 15 punktiem, otrajam no viņiem izcīnot arī sešas atlēkušās bumbas, Anivanivam Teitam-Džounsam bija 12 punkti, bet Artim Atem - desmit punkti un sešas atlēkušās bumbas.
Talliniešiem 24 punktus guva un deviņas atlēkušās bumbas izcīnīja Kregors Hermets, bet Miška vairāk nekā 23 spēlētajās minūtēs guva četrus punktus.
Valmieras vienība ar deviņām uzvarām 15 spēlēs turnīra tabulā atkāpusies uz septīto vietu, kamēr "Kalev"/"Cramo" pēc šodienas panākuma ar astoņām uzvarām 13 dueļos ierindojas sestajā pozīcijā 14 komandu konkurencē.
LIBL Latviju šosezon pārstāv "Latvijas Universitāte", "Liepāja", "Ogre", "Rīgas zeļļi", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola", "Ventspils" un "VEF Rīga", bet Igauniju - Keilas "Coolbet", Tallinas "Kalev"/"Cramo", "Keila", Tallinas "TalTech"/"Alexela", "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits", Pērnavas "Transcom" un "Viimsi".
Pamatturnīrā komandas izspēlē divus apļus, astoņām labākajām iekļūstot ceturtdaļfinālā un cīnoties par vietu finālčetriniekā.
Latvijas un Igaunijas labākie vīriešu basketbola klubi apvienotā čempionātā pirmo reizi spēlēja 2019. gada sezonā, kad sacensībās piedalījās 15 komandas. Finālčetrinieka turnīrā par līgas pirmajiem uzvarētājiem kļuva "Ventspils" basketbolisti.
Pagājušajā sezonā par čempioni kļuva "VEF Rīga".