Itālijas čempione "Napoli" Saūda Arābijā izcīna Itālijas Superkausu
"Napoli" futbolisti pirmdien Rijādā pirmo reizi kopš 2014. gada triumfēja Itālijas Superkausa izcīņā. Superkausa finālcīņā "Napoli" ar 2:0 (1:0) pārspēja "Bologna".
Tuvojoties pirmā puslaika izskaņai, mača 39. minūtē "Napoli" vadībā izvirzīja Davids Neriss, kurš otrajā puslaikā pēc spēlētām 12 minūtēm dubultoja neapoliešu pārsvaru.
Pagājušajā nedēļā pusfinālā "Napoli" ar 2:0 bija pārāka pār "AC Milan", bet "Bologna" ar 2:1 uzvarēja Milānas "Inter".
Neapoles vienība uzvarēja Itālijas Superkausā trešo reizi vēsturē, iepriekš izcīnot trofeju 2014. un 1990. gadā. "Napoli" pagājušajā sezonā uzvarēja Itālijas A sērijā, bet Boloņas vienība triumfēja Itālijas kausa izcīņā, un superkausā spēlēja pirmo reizi.
Pērn Itālijas Superkausu izcīnīja "AC Milan", kas divu Milānas vienību duelī atspēlējās no divu vārtu deficīta un ar 3:2 pārspēja "Inter". Trofejām bagātākā Itālijas Superkausa uzvarētāja ir Turīnas "Juventus", kas triumfējusi Itālijas Superkausa izcīņā deviņas reizes.