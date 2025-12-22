Itālijas čempione "Napoli" Saūda Arābijā izcīna Itālijas Superkausu
foto: ZUMAPRESS.com
"Napoli" līksmo par Itālijas Superkausu
Futbols

Itālijas čempione "Napoli" Saūda Arābijā izcīna Itālijas Superkausu

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

"Napoli" futbolisti pirmdien Rijādā pirmo reizi kopš 2014. gada triumfēja Itālijas Superkausa izcīņā. Superkausa finālcīņā "Napoli" ar 2:0 (1:0) pārspēja "Bologna".

Itālijas čempione "Napoli" Saūda Arābijā izcīna It...

Tuvojoties pirmā puslaika izskaņai, mača 39. minūtē "Napoli" vadībā izvirzīja Davids Neriss, kurš otrajā puslaikā pēc spēlētām 12 minūtēm dubultoja neapoliešu pārsvaru.

Pagājušajā nedēļā pusfinālā "Napoli" ar 2:0 bija pārāka pār "AC Milan", bet "Bologna" ar 2:1 uzvarēja Milānas "Inter".

Neapoles vienība uzvarēja Itālijas Superkausā trešo reizi vēsturē, iepriekš izcīnot trofeju 2014. un 1990. gadā. "Napoli" pagājušajā sezonā uzvarēja Itālijas A sērijā, bet Boloņas vienība triumfēja Itālijas kausa izcīņā, un superkausā spēlēja pirmo reizi.

Pērn Itālijas Superkausu izcīnīja "AC Milan", kas divu Milānas vienību duelī atspēlējās no divu vārtu deficīta un ar 3:2 pārspēja "Inter". Trofejām bagātākā Itālijas Superkausa uzvarētāja ir Turīnas "Juventus", kas triumfējusi Itālijas Superkausa izcīņā deviņas reizes.

Tēmas

Milānas "Inter""AC Milan""Napoli"

Citi šobrīd lasa