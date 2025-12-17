“Ogres" basketbola komanda kļūst par pirmo Latvijas kausa ceturtdaļfinālisti
"Ogres" komanda trešdien kļuva par "Užavas" Latvijas kausa basketbolā pirmo ceturtdaļfinālisti.
Ogrēnieši astotdaļfināla spēlē viesos ar rezultātu 100:92 (28:33, 13:23, 35:10, 24:26) pārspēja "Jēkabpils BA" komandu.
Uzvarētājiem ar 30 punktiem rezultatīvākais bija Anderss Nelsons, 13 punktus guva Gustavs Kārlis Kampuss, 11 punktus guva un desmit atlēkušās bumbas izcīnīja Guntis Sīpoliņš, 11 punkti, deviņas bumbas zem groziem un piecas rezultatīvas piespēles bija Džastinam Ndžokam-Todžarem, bet 10+7+7 šajos statistikas rādītājos iekrāja Kristaps Dārgais.
Mājiniekiem 22 punktus guva Rihards Strauts, 18 punktus pievienoja Mikus Sokolovs, 14 punkti un septiņas atlēkušās bumbas bija Renāram Magonem, bet 11 punktus guva Jānis Pozņaks.
"Ogre" ceturtdaļfinālā tiksies ar "Ventspili" vai "Sigulda"/"Mapri Būve".
Pārējos astotdaļfināla pāros tiksies "Rīgas Stradiņa Universitāte"/"VEF Rīga" un "Jelgava", "Latvijas Universitāte" un "Gulbenes Buki"/BJSS, "Rīgas zeļļi" un "Daugavpils Sporta skola", "Liepāja" un "Salaspils"/"API Mobile", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" un "Bauska"/"Līdums", kā arī "Rīgas Basketbola skola"/"Rīgas Juniori" (RBS/"Rīgas Juniori") un "VEF Rīga".
Turnīrā piedalās septiņas Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) pārstāves, 13 Nacionālās basketbola līgas (NBL) komandas un divas pēc spēka trešās līgas jeb Reģionālās basketbola līgas (RBL) vienības.
Fināls notiks 21. februārī.
Pagājušajā sezonā ceturto gadu pēc kārtas Latvijas kausa izcīņā triumfēja "VEF Rīga", kas finālā ar 96:81 uzvarēja "Ventspils" komandu.
Latvijas kausa izcīņa vīriešu komandām 2021. gadā atsākās pēc 27 gadu pārtraukuma.