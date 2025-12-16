"Rīgas zeļļi" LIBL spēlē sakauj Latvijas Universitāti
"Rīgas zeļļi" otrdien "Optibet" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) spēlē viesos ar rezultātu 109:65 (27:10, 22:19, 35:22, 25:14) pārspēja "Latvijas Universitātes" komandu.
Uzvarētājiem 22 punktus guva Jānis Bērziņš, 17 punkti, septiņas atlēkušās bumbas un sešas rezultatīvas piespēles bija Džeilenam Pegesam, 15 punktus guva Frenkijs Fidlers, bet pa 11 iemeta Rodijs Mačoha, Deniss Krestiņins un Dāvids Vīksne.
LU vienībā 16 punkti un sešas atlēkušās bumbas bija Brodijam Foksam, 15 punktus guva Kristaps Gludītis, bet desmit punkti bija Daniilam Smirnovam, kamēr septiņas rezultatīvas piespēles atdeva un četrus punktus guva Oto Bergmanis. Traumas dēļ maču nepabeidza viens no leģionāriem Marlons Šorts.
LU basketbolisti šosezon zaudējuši visās 12 spēlēs un turnīra tabulā ieņem pēdējo, 14. vietu. "Rīgas zeļļi" ar 13 uzvarām 14 mačos ir vicelīderi aiz Tartu komandas, kas ir nepārspēta visās 12 aizvadītajās cīņās.
LIBL Latviju šosezon pārstāv "Latvijas Universitāte", "Liepāja", "Ogre", "Rīgas zeļļi", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola", "Ventspils" un "VEF Rīga", bet Igauniju - Keilas "Coolbet", Tallinas "Kalev"/"Cramo", "Keila", Tallinas "TalTech"/"Alexela", "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits", Pērnavas "Transcom" un "Viimsi".
Pamatturnīrā komandas izspēlē divus apļus, astoņām labākajām iekļūstot ceturtdaļfinālā un cīnoties par vietu finālčetriniekā.
Latvijas un Igaunijas labākie vīriešu basketbola klubi apvienotā čempionātā pirmo reizi spēlēja 2019. gada sezonā, kad sacensībās piedalījās 15 komandas. Finālčetrinieka turnīrā par līgas pirmajiem uzvarētājiem kļuva "Ventspils" basketbolisti.
Pagājušajā sezonā par čempioni kļuva "VEF Rīga".