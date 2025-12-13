Latvijas florbolistes ar uzvaru atgriežas pasaules čempionāta labāko sešiniekā
Latvijas sieviešu florbola izlase sestdien Čehijā izcīnīja uzvaru pasaules čempionāta pusfinālā par 5.-8. vietu tiksies ar Slovākiju, pēc astoņu gadu pauzes atgriežoties labāko sešiniekā.
Uzvaras vārtus papildlaikā guva Emīlija Salaciete un Latvijas florbolistes ar rezultātu 4:3 (2:0, 1:1, 0:2, 1:0) uzvarēja Slovākiju.
Pēc Jūlijas Rozītes, Annas Ankudinovas un Simonas Grāpēnas gūtajiem vārtiem Latvijas izlase ieguva vadību ar 3:0, taču to izlaida no rokām. Pamatlaika beigās bija iespēja nodrošināt uzvaru, taču neizdevās realizēt soda metienu.
Cīņā par piekto vietu latviešu pretinieces būs norvēģietes.
Latvija A grupas spēlēs zaudēja Šveicei (4:8), Čehijai (2:6) un Dānijai (4:6), izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā ar 4:3 uzvarēja Vāciju, bet ceturtdaļfinālā ar 3:16 piekāpās meistarsacīkšu favorītei Zviedrijai.
Slovākija turnīru sāka B grupā ar uzvaru 7:3 pār Poliju, bet pēc tam zaudēja ar 4:13 Somijai un ar 1:15 Zviedrijai. "Play-off" pirmajā kārtā slovākietes ar 11:4 uzvarēja Nīderlandi, bet ceturtdaļfinālā ar 1:14 zaudēja Šveicei.
A un B grupu divas labākās vienības iekļuva ceturtdaļfinālā, bet trešās un ceturtās vietas īpašnieces par iekļūšanu ceturtdaļfinālā cīnījās ar kādu no C vai D grupas komandām.
Galvenajam trenerim Remāram Vikānim izlasē palīdz treneris Aivis Barkovskis un fiziskās sagatavotības treneris Kaspars Reikmanis.
Pasaules čempionāts Brno un Ostravā beigsies svētdien.
Latvijas sieviešu florbola izlases sastāvs:
vārtsardzes - Kristīne Kirilova ("Rīgas Lauvas"), Estere Elbrete (Kocēnu "Rubene");
laukuma spēlētājas - Evelīna Garbare (Emmentāles "Skorpion", Šveice), Elīza Elizabete Bērziņa, Simona Grāpēna, Emīlija Salaciete, Marta Lība Zameca (visas - Kocēnu "Rubene"), Klinta Mārtiņjēkaba, Viktorija Kovaļova, Elīna Dīce, Loreta Nemiro, Marta Reke (visas - NND/RJTC), Anna Ankudinova ("Bremgarten", Šveice), Jūlija Rozīte, Madlēna Rozīte (abas - Kūras "United", Šveice), Kate Meldere (Rūti "Riders", Šveice), Aurēlija Zariņa (Turku "Loisto", Somija), Luīze Raseiceva, Annija Dārta Dankfelde (abas - "Ķekava"/"Latvijas Mediji"), Olīvija Jarohoviča (Cēsu "Lekrings").