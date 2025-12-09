Latvijas dāmas salauž vācietes un iekļūst florbola pasaules čempionāta ceturtdaļfinālā
Latvijas sieviešu florbola izlase otrdien Čehijā pārvarēja pasaules čempionāta izslēgšanas turnīra pirmo kārtu un nodrošināja vietu ceturtdaļfinālā. Astotdaļfinālā Latvijas florbolistes ar 4:3 (1:1, 1:1, 2:1) pārspēja Vāciju.
Latvijas izlases labā divus vārtus guva Simona Grāpēna, bet pa vienai reizi precīzas bija Olīvija Jarohoviča un Jūlija Rozīte, kura arī tika pie divām rezultatīvām piespēlēm.
Mača trešajā minūtē Latvijas vienību vadībā izvirzīja Grāpēna, taču, tuvojoties pirmās trešdaļas izskaņai, Vācijas florbolistes izmantoja vairākumu un panāca neizšķirtu.
Otrā perioda vidū vadību pārņēma Vācija, bet jau 12 sekundes pēc ielaistajiem vārtiem Jarohoviča izlīdzināja rezultātu.
Noslēdzošās trešdaļas ievadā Latvijas florbolistes vēlreiz izvirzījās vadībā pēc Rozītes precīzā metiena, tomēr šoreiz vācietēm vajadzēja mazāk kā pusminūti, lai atkal panāktu neizšķirtu. Nedaudz vairāk kā piecas minūtes līdz pamatlaika beigām vienu vārtu pārsvaru Latvijai atguva Grāpēna.
Piektdien ceturtdaļfinālā Latvija spēkosies ar Zviedriju.
Latvija A grupas spēlēs zaudēja Šveicei (4:8), Čehijai (2:6) un Dānijai (4:6). Vācija otrā ešelona D grupā uzvarēja visos trīs mačos, pārspējot Igauniju (9:4), ASV (13:2) un Singapūru (19:0).
Grupas divas labākās vienības iekļuva ceturtdaļfinālā, bet trešās un ceturtās vietas īpašnieces par iekļūšanu ceturtdaļfinālā cīnīsies ar kādu no C vai D grupas komandām.
Galvenajam trenerim Remāram Vikānim izlasē palīdz treneris Aivis Barkovskis un fiziskās sagatavotības treneris Kaspars Reikmanis.
Pasaules čempionāts Brno un Ostravā beigsies svētdien.
Latvijas sieviešu florbola izlases sastāvs:
vārtsardzes - Kristīne Kirilova ("Rīgas Lauvas"), Estere Elbrete (Kocēnu "Rubene");
laukuma spēlētājas - Evelīna Garbare (Emmentāles "Skorpion", Šveice), Elīza Elizabete Bērziņa, Simona Grāpēna, Emīlija Salaciete, Marta Lība Zameca (visas - Kocēnu "Rubene"), Klinta Mārtiņjēkaba, Viktorija Kovaļova, Elīna Dīce, Loreta Nemiro, Marta Reke (visas - NND/RJTC), Anna Ankudinova ("Bremgarten", Šveice), Jūlija Rozīte, Madlēna Rozīte (abas - Kūras "United", Šveice), Kate Meldere (Rūti "Riders", Šveice), Aurēlija Zariņa (Turku "Loisto", Somija), Luīze Raseiceva, Annija Dārta Dankfelde (abas - "Ķekava"/"Latvijas Mediji"), Olīvija Jarohoviča (Cēsu "Lekrings").