Latvijas florbolistes zaudē Dānijai un paliek pēdējās savā pasaules čempionāta grupā
Latvijas sieviešu florbola izlase pirmdien Čehijā pasaules čempionāta mačā zaudēja Dānijai un izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā jeb astotdaļfinālā tiksies ar Vāciju.
Latvija A grupas spēlē piekāpās ar 4:6 (1:1, 2:3, 1:2). Evelīna Garbare un Jūlija Rozīte divreiz izvirzīja Latvijas izlasi vadībā bet dānietes ar Martinas Morhas, Sofijas Frederiksenas un Esteres Tomsenas vārtiem ne tikai atspēlējās, bet izvirzījās vadībā ar 3:2. Klinta Mārtiņjēkaba 31. minūtē rezultātu izlīdzināja, taču Lina Voldbija, Tomsena un Anna Habersatere 59. minūtē panāca 6:3. Spēlējot bez vārtsardzes, latvietēm bija vajadzīga vien sekunde, lai sekundi pirms spēles beigām gūtu vārtus vairākumā, izceļoties Garbarei.
Rozīte nopelnīja vēl vienu rezultativitātes punktu par piespēli, bet Estere Elbrete vārtos atvairīja 17 no 23 metieniem jeb 73,91% metienu. Dānietēm pa diviem rezultativitātes punktiem sakrāja Voldbija, Morha (abām - 1+1) un Marie Abilgorda (0+2), bet vārtos Mette Torsagere atvairīja 28 no 32 metieniem.
Pēc divām spēlēm A grupā pa divām uzvarām ir Šveicei un Čehijai, vienu uzvaru izcīnīja Dānija, bet Latvijai ir trīs zaudējumi. Sestdien turnīra ievadā A grupas mačā Latvijas florbolistes ar 4:8 piekāpās Šveicei, bet svētdien ar 2:6 zaudēja Čehijai. Dānijas florbolistes turnīru arī bija sākušas ar divām neveiksmēm, ar 0:11 piekāpjoties Čehijai un ar 2:11 piedzīvojot sagrāvi mačā ar Šveici.
Grupas divas labākās vienības iekļūst ceturtdaļfinālā, bet trešās un ceturtās vietas īpašnieces par iekļūšanu ceturtdaļfinālā cīnīsies ar kādu no C vai D grupas komandām. Galvenajam trenerim Remāram Vikānim izlasē palīdz treneris Aivis Barkovskis un fiziskās sagatavotības treneris Kaspars Reikmanis. Pasaules čempionāts Brno un Ostravā beigsies svētdien.
Latvijas sieviešu florbola izlases sastāvs:
vārtsardzes - Kristīne Kirilova ("Rīgas Lauvas"), Estere Elbrete (Kocēnu "Rubene");
laukuma spēlētājas - Evelīna Garbare (Emmentāles "Skorpion", Šveice), Elīza Elizabete Bērziņa, Simona Grāpēna, Emīlija Salaciete, Marta Lība Zameca (visas - Kocēnu "Rubene"), Klinta Mārtiņjēkaba, Viktorija Kovaļova, Elīna Dīce, Loreta Nemiro, Marta Reke (visas - NND/RJTC), Anna Ankudinova ("Bremgarten", Šveice), Jūlija Rozīte, Madlēna Rozīte (abas - Kūras "United", Šveice), Kate Meldere (Rūti "Riders", Šveice), Aurēlija Zariņa (Turku "Loisto", Somija), Luīze Raseiceva, Annija Dārta Dankfelde (abas - "Ķekava"/"Latvijas Mediji"), Olīvija Jarohoviča (Cēsu "Lekrings").