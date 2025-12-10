"Ogre" LIBL mačā piedzīvo trešo neveiksmi pēc kārtas; "Valmierai" - pārliecinoša uzvara
"Ogre" trešdien "Optibet" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) spēlē viesos ar 77:80 (15:20, 29:19, 18:19, 15:22) piekāpās Tallinas "TalTech"/"Alexela". Tikmēr "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola"ar 99:69 (20:12, 27:15, 24:28, 28:14) uzvarēja Igaunijas klubu "Viimsi".
Ogre piedzīvo zaudējumu
"Ogre" trešdien ar 77:80 piekāpās Tallinas "TalTech"/"Alexela". "Ogres" komandā rezultatīvākais ar 19 punktiem bija Anatolijs Šundels, Reinis Avotiņš pievienoja 15 punktus, bet vēl pa 12 punktiem iekrāja Kārlis Apsītis un Anderss Nelsons. Mājinieku uzvaru ar 198 punktiem un desmit rezultatīvām piespēlēm sekmēja Sīms Markuss Posts, kamēr Olivers Metsalu maču noslēdza ar 13 punktiem un astoņām bumbām zem groziem. "Ogre" ar piecām uzvarām 13 spēlēs turnīra tabulā atrodas astotajā pozīcijā, bet Tallinas vienība ar bilanci 7-5 ir vienu vietu augstāk.
Valmierai pārliecinoša uzvara
"Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" šodien "Optibet" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) spēlē izcīnīja pārliecinošu uzvaru. Valmierieši viesos ar 99:69 (20:12, 27:15, 24:28, 28:14) guva panākumu pār "Viimsi".
Valmieras komandas uzvaru ar 18 punktiem sekmēja Dāvis Ozers, Omars Pajičs guva 17 punktus, bet Anivaniva Teits-Džonss iekrāja 15 punktus, septiņas rezultatīvas piespēles un sešas bumbas zem groziem. Mājinieku rindās ar 20 punktiem izcēlās Kevins Beikers. Valmieras komanda ar deviņiem panākumiem un trīs zaudējumiem ieņem ceturto vietu, bet "Viimsi" ar divām uzvarām 12 cīņās ierindojas 12. pozīcijā.
LIBL Latviju šosezon pārstāv "Latvijas Universitāte", "Liepāja", "Ogre", "Rīgas zeļļi", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola", "Ventspils" un "VEF Rīga", bet Igauniju - Keilas "Coolbet", Tallinas "Kalev"/"Cramo", "Keila", Tallinas "TalTech"/"Alexela", "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits", Pērnavas "Transcom" un "Viimsi".
Pamatturnīrā komandas izspēlē divus apļus, astoņām labākajām iekļūstot ceturtdaļfinālā un cīnoties par vietu finālčetriniekā. Latvijas un Igaunijas labākie vīriešu basketbola klubi apvienotā čempionātā pirmo reizi spēlēja 2019. gada sezonā, kad sacensībās piedalījās 15 komandas. Finālčetrinieka turnīrā par līgas pirmajiem uzvarētājiem kļuva "Ventspils" basketbolisti. Pagājušajā sezonā par čempioni kļuva "VEF Rīga".