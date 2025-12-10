"Ogre" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas mačā piedzīvo trešo neveiksmi pēc kārtas
"Ogre" trešdien "Optibet" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) spēlē viesos ar 77:80 (15:20, 29:19, 18:19, 15:22) piekāpās Tallinas "TalTech"/"Alexela".
"Ogres" komandā rezultatīvākais ar 19 punktiem bija Anatolijs Šundels, Reinis Avotiņš pievienoja 15 punktus, bet vēl pa 12 punktiem iekrāja Kārlis Apsītis un Anderss Nelsons. Mājinieku uzvaru ar 198 punktiem un desmit rezultatīvām piespēlēm sekmēja Sīms Markuss Posts, kamēr Olivers Metsalu maču noslēdza ar 13 punktiem un astoņām bumbām zem groziem.
"Ogre" ar piecām uzvarām 13 spēlēs turnīra tabulā atrodas astotajā pozīcijā, bet Tallinas vienība ar bilanci 7-5 ir vienu vietu augstāk.
LIBL Latviju šosezon pārstāv "Latvijas Universitāte", "Liepāja", "Ogre", "Rīgas zeļļi", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola", "Ventspils" un "VEF Rīga", bet Igauniju - Keilas "Coolbet", Tallinas "Kalev"/"Cramo", "Keila", Tallinas "TalTech"/"Alexela", "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits", Pērnavas "Transcom" un "Viimsi".
Pamatturnīrā komandas izspēlē divus apļus, astoņām labākajām iekļūstot ceturtdaļfinālā un cīnoties par vietu finālčetriniekā. Latvijas un Igaunijas labākie vīriešu basketbola klubi apvienotā čempionātā pirmo reizi spēlēja 2019. gada sezonā, kad sacensībās piedalījās 15 komandas. Finālčetrinieka turnīrā par līgas pirmajiem uzvarētājiem kļuva "Ventspils" basketbolisti. Pagājušajā sezonā par čempioni kļuva "VEF Rīga".