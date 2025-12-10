No rītdienas policija par ceļu satiksmes pārkāpumiem, kas konstatēti neapturot transportlīdzekli, piemēros sodus automatizēti
No rītdienas, 11. decembra, Valsts policija uzsāks automatizētu lēmumu pieņemšanu par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem, kas fiksēti ar pārvietojamiem un stacionārajiem fotoradariem, neapturot transportlīdzekli.
Jaunā kārtība attieksies uz pārkāpumiem, ko fiksējuši pārvietojamie un stacionārie fotoradari, 360 grādu kameru sistēmas, kā arī vidējā ātruma kontroles radari.
Valsts policija skaidro, ka saņemtajā dokumentā būs norādīta informācija gan par to, ka lēmums pieņemts automatizēti, gan par tā pārsūdzēšanas kārtību. Automatizēti pieņemtos lēmumus personām būs tiesības pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas brīža.
Iedzīvotājiem, kurus skars šādi lēmumi, tiks nodrošinātas procesuālās garantijas – tiesības saņemt skaidrojumu par izmantotajiem datiem, lēmuma pieņemšanas shēmu un sekām. Tāpat persona varēs pieprasīt, lai iestāde izskaidro lēmumu mutvārdos vai rakstveidā, tomēr šāda pieprasījuma izteikšana neietekmēs lēmuma spēkā stāšanos vai termiņus, un skaidrojuma sniegšana nav uzskatāma par lēmuma pārsūdzību.
Likumsargi atzīmē, ka Administratīvās atbildības likums paredz iespēju lēmumus pieņemt automatizēti, taču tā nav obligāta prasība visos gadījumos, un amatpersona var izvēlēties šo iespēju arī neizmantot.