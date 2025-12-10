Šilova pārstāvētā "Penguins" pēdējā sekundē izlaiž uzvaru pār "Ducks"
Sāpīgu zaudējumu Nacionālās hokeja līgas (NHL) regulārā čempionāta mačā otrdien piedzīvoja Latvijas vārtsarga Artūra Šilova pārstāvētā Pitsburgas "Penguins" komanda, kas pamatlaika pēdējā sekundē ļāva Anaheimas "Ducks" izlīdzināt rezultātu un vēlāk svinēt panākumu pēcspēles metienu sērijā.
"Penguins" savā laukumā uzvarētāju noskaidrošanas metienu sērijā piekāpās ar rezultātu 3:4 (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 0:1), "Ducks" komandai svinot trešo panākumu pēc kārtas.
Viesi no zaudējuma izglābās pamatlaika pēdējā sekundē, kad skaitliskajā mazākumā un bez vārtsarga uz ledus izlīdzinājumu 3:3 panāca Bekets Seneke, kura uz vārtu priekšu raidīto ripu 0,1 sekundi pirms finālsvilpes savos vārtos ar roku iesita "Penguins" aizsargs Ēriks Kārlsons.
Šilovs tika galā ar 25 no 28 pretinieku metieniem, atvairot 89,3% raidījumu, bet pēcspēles metienos atvairīja divus no trim izgājieniem.
Pirmā perioda vidū "Penguins" vadībā izvirzīja Noels Akiari, bet otrās trešdaļas sestajā minūtē Džeksons Lakombs viesiem panāca izlīdzinājumu. Perioda turpinājumā Trojs Terijs ieguva vadību viesiem, uz ko "Penguins" atbildēja ar Tomija Novaka precīzo metienu 19 sekundes pirms pārtraukuma.
Noslēdzošās trešdaļas 17. minūtē Entonijs Manta vairākumā izvirzīja vadībā mājiniekus, tomēr neveiksme pēdējā sekundē liedza "Penguins" izcīnīt divus punktus.
Uzvarētāju noskaidrošanas metienu sērijā vienīgais precīzais raidījums padevās "Ducks" uzbrucējam Leo Kārlsonam.
"Penguins" ar 35 punktiem 28 spēlēs ieņem sesto vietu Austrumu konferencē un nākamo maču aizvadīs naktī uz piektdienu pēc Latvijas laika, kad savā laukumā uzņems Monreālas "Canadiens" hokejistus.