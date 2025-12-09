Vankūveras "Canucks" turpina spēlēt bez Bļugera, kura atgriešanās netiek gaidīta ātrāk kā gadu mijā
Zaudējumu Nacionālās hokeja līgas (NHL) regulārā čempionāta spēlē pirmdien bez savainotā latviešu uzbrucēja Teodora Bļugera sastāvā piedzīvoja Vankūveras "Canucks" vienība, kas savā laukumā nespēja gūt vārtus pret Detroitas "Red Wings". Bļugera atgriešanās no traumas netiek gaidīta drīz.
"Canucks" mājās piekāpās ar 0:4 (0:1, 0:2, 0:1), ciešot astoto zaudējumu pēdējo desmit spēļu laikā. Savu pirmo "sauso" spēli "Red Wings" vārtos aizvadīja Džons Gibsons, kurš atvairīja visus 39 mājinieku metienus. Gibsons Detroitas komandai pievienojās vasarā no Anaheimas "Ducks", un šī viņam bija 25. "sausā" spēle karjerā, kā arī pirmā kopš 2023. gada janvāra. Pa vārtiem uzvarētāju rindās guva Džeimss van Rīmsdaiks, Endrū Kops, Neits Danielsons un Dilans Larkins.
Bļugers šosezon traumu dēļ piedalījies tikai divās NHL spēlēs, kurās izcēlies ar vienu vārtu guvumu. Pēdējo reizi laukumā 31 gadu vecais latviešu uzbrucējs devās oktobra vidū. Kā pirmdien, 8. decembrī, norādījis galvenais treneris Adams Futs, tad latvieša atgriešanās nemaz tik drīz nav gaidāma. Viņš, atlabstot no savainojuma, to vēlreiz saasinājis.
"Cerams, ka Bļugers atgriezīsies pēc Ziemassvētkiem," teica Futs. "Viņam bija jāatgriežas savā rehabilitācijā no traumas paša sākumpunktā. Tā kustība, ko viņš veica pirmajā reizē, bija dīvaina. Nedomāju, ka esmu to darījis kā spēlētājs. Neatkarīgi, kā tas notika, ir ļoti žēl, jo viņš mums pietrūkst." Jau iepriekš Futs dažādi prognozējis Bļugera atlabšanu, taču līdz šim viņa prognozes nav piepildījušās.
"Canucks" ar 25 punktiem 30 spēlēs Rietumu konferencē ieņem 15. pozīciju, apsteidzot tikai Nešvilas "Predators", kuru kontā ir 24 punkti 28 mačos. Savukārt "Red Wings" ar 35 punktiem 30 spēlēs pakāpās uz ceturto vietu Austrumu konferencē.
Nākamo spēli "Canucks" aizvadīs naktī uz piektdienu pēc Latvijas laika, savā laukumā uzņemot Bufalo "Sabres" komandu, kas ar 26 punktiem 29 spēlēs ieņem pēdējo vietu Austrumu konferencē.