Rolands Šmits atkārto karjeras rekordu, tomēr "Anadolu Efes" zaudē "Real" Eirolīgas spēlē
Latvijas basketbolists Rolands Šmits ceturtdien guva 21 punktu un atkārtoja karjeras rekordu Stambulas "Anadolu Efes" zaudējumā savā laukumā ULEB Eirolīgas 14. kārtas spēlē. Turcijas klubs ar 75:81 (17:17, 24:20, 18:23, 16:21) zaudēja Madrides "Real".
Šmits 35 minūtēs un piecās sekundēs laukumā grozā raidīja piecus no sešiem divpunktu metieniem, trīs no pieciem tālmetieniem un abus soda metienu. Valmierietis sakrāja arī trīs atlēkušās bumbas, divas rezultatīvas piespēles, kļūdu, personisko piezīmi, trīs izprovocētas piezīmes pretiniekiem un spēlē labāko efektivitātes koeficientu 24.
Šmitam 21 punkts ir viņa rekorda atkārtojums Eirolīgas spēlēs. 21 punktu viņš guva arī 2023. gada 19. oktobrī, kad viņa pārstāvētais Kauņas "Žalgiris" izbraukuma spēlē Spānijā ar 99:82 pārspēja Vitorijas "Baskonia"
Šmits ar 21 punktu bija rezultatīvākais mājinieku rindās, bet 18 punktus guva Erdžans Osmani. Uzvarētājiem ar 22 punktiem izcēlās Mario Hezonja.
Savukārt Artūra Žagara pārstāvētās Stambulas "Fenerbahce" paredzētā cīņa ceturtdien izbraukumā ar Pirejas "Olympiacos" ir pārcelta uz vēlāku laiku laika apstākļu dēļ.
"Olympiacos" un "Fenerbahce" ar astoņām uzvarām 13 mačos ieņem attiecīgi sesto un astoto vietu, "Real" 14 mačos ir uzvarējusi astoņās spēlēs un ieņem desmito vietu, bet "Anadolu Efes" ar piecām uzvarām 14 mačos ir 16. vietā.
Eirolīgā katra no 20 komandām līdz aprīļa vidum aizvadīs 38 spēles. Pamatturnīra sešas labākās komandas iekļūs ceturtdaļfinālā, bet septītās līdz desmitās vietas ieguvējas cīnīsies "play-in" kārtā.
Šosezon Eirolīgas finālčetrinieka turnīrs maija beigās notiks Atēnās.
Aizvadītajā sezonā finālčetrinieka turnīram notiekot Abū Dabī, par čempioni kļuva Stambulas "Fenerbahce", kas finālā ar 81:70 pārspēja Francijas klubu "Monaco".