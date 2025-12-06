"Ventspils" baskebolisti salauž "Kalev"/"Cramo" pretestību pagarinājumā
"Ventspils" sestdien izbraukumā pagarinājumā svinēja uzvaru "Optibet" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) spēlē ar Tallinas "Kalev"/"Cramo".
"Ventspils" uzvarēja ar 99:92 (29:23, 21:30, 24:11, 13:23, 12:5).
"Ventspils" komandā Kamerons Šeltons sakrāja 24 punktus, astoņas atlēkušās bumbas, piecas rezultatīvas piespēles un desmit izprovocētas piezīmes, Artūrs Ausējs - 19 punktus un astoņas atlēkušās bumbas, Renārs Birkāns - 13 punktus un piecas rezultatīvas piespēles, 12 punktus guva Ronalds Zaķis, bet pa 11 punktiem - Roberts Bērze un Braients Tomass, kura kontā arī septiņas atlēkušās bumbas.
Mājinieku rindās Anrijs Miška ar 22 punktiem ar Hugo Tomu dalīja komandas rezultatīvākā spēlētāja titulu, sakrājot arī deviņas atlēkušās bumbas. Severi Kaukiainens sakrāja 17 punktus, piecas atlēkušās bumbas, deviņas rezultatīvas piespēles un piecas kļūdas, bet Gregor Kūba - 12 punktus, deviņas atlēkušās bumbas un piecas rezultatīvas piespēles.
Līdzīgā spēlē ventspilnieki trešās ceturtdaļas vidū veica izrāvienu ar 12:0, pēc Renāra Birkāna tālmetiena panākot vadību ar 69:61, un vadību saglabāja līdz ceturtās ceturtdaļas vidum, kad Tallinas vienība atbildēja ar 13:0 izrāvienu, pēc Gregora Kūbas divpunktu metiena izvirzoties vadībā ar 85:80.
Ronalds Zaķis ar divpunktu metienu 52 sekundes pirms pamatlaika beigām panāca neizšķirtu - 87:87, un komandas spēlēja papildlaiku.
Pagarinājumu ar diviem precīziem divpunktu metieniem sāka ventspilnieks Braients Tomass, ventspilniekiem saglabājot vadību līdz spēles beigām.
Ventspils vienībai bilance 8-4 turnīra tabulā ir piektā, bet tallinieši ar sešām uzvarām un četriem zaudējumiem - sestā.
Ventspilnieki pēc piecu uzvaru sērijas pēdējā aizvadītajā cīņā ar 80:86 atzina "TalTech"/"Alexela" pārākumu. Savukārt "Kalev"/"Cramo" pēdējā spēlē ar 85:90 zaudēja "VEF Rīga", pārtrūkstot četru panākumu sērijai.
Jau ziņots, ka sestdien "VEF Rīga" savā laukumā ar 85:74 pieveica "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" komandu, bet "Rīgas zeļļi" mājās ar 96:65 apspēlēja Tallinas "TalTech"/"Alexela".
LIBL Latviju šosezon pārstāv "Latvijas Universitāte", "Liepāja", "Ogre", "Rīgas zeļļi", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola", "Ventspils" un "VEF Rīga", bet Igauniju - Keilas "Coolbet", Tallinas "Kalev"/"Cramo", "Keila", Tallinas "TalTech"/"Alexela", "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits", Pērnavas "Transcom" un "Viimsi".
Pamatturnīrā komandas izspēlē divus apļus, astoņām labākajām iekļūstot ceturtdaļfinālā un cīnoties par vietu finālčetriniekā.
Latvijas un Igaunijas labākie vīriešu basketbola klubi apvienotā čempionātā pirmo reizi spēlēja 2019. gada sezonā, kad sacensībās piedalījās 15 komandas. Finālčetrinieka turnīrā par līgas pirmajiem uzvarētājiem kļuva "Ventspils" basketbolisti.
Pagājušajā sezonā par čempioni kļuva "VEF Rīga".