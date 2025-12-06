"VEF Rīga" pārspēj Valmieru un turpina uzvaru sēriju LIBL
"VEF Rīga" sestdien savā laukumā "Optibet" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) spēlē pieveica "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" komandu.
"VEF Rīga" uzvarēja ar 85:74 (21:21, 26:14, 15:23, 23:16).
Valmierieši maču pēc Arta Ates diviem realizētiem soda metieniem un tālmetiena izvirzījās vadībā ar 5:0, bet "vefieši" pirmoreiz vadībā izvirzījās vien otrās ceturtdaļas sākumā, kad pēc Zahira Portera realizētā tālmetiena bija veikuši 13 punktu izrāvienu - 32:21.
Valmierieši atbildēja ar 8:0 izrāvienu pēc diviem Anivanivas Teita-Džonsa realizētiem soda metieniem (29:32), bet vadībā tā arī netika. Otrā puslaika sākumā Arnaldo Toro Barea ar divpunktu metienu panāca lielāko pārsvaru spēlē - 49:35, bet Valmieras klubs 27. minūtē spēja rezultātu izlīdzināt pēc diviem precīziem Rinalda Mālmaņa soda metieniem - 55:55.
Vadībā viesiem izvirzīties neizdevās, un "VEF Rīga" svinēja uzvaru, ar bilanci 11-2 nostiprinoties trešajā vietā. Valmieras vienība ar astoņiem panākumiem 11 mačos turnīra tabulā atrodas vietu zemāk.
Rīdzinieki pēc zaudējuma "Rīgas zeļļiem" (88:97) ir izcīnījuši sešus panākumus pēc kārtas. Savukārt valmierieši pēc divām neveiksmēm pēdējā aizvadītajā mačā ar 86:81 pārspēja "Keila".
Plkst. 17 "Rīgas zeļļi" Komandas sporta spēļu hallē uzņem Tallinas "TalTech"/"Alexela", šo cīņu tiešraidē translējot televīzijas kanālam TV4.
Plkst. 19 Tallinā sāksies "Ventspils" un Tallinas "Kalev"/"Cramo" mačs. Šo spēli tiešraidē pārraidīs tīmekļa vietne "Delfi.ee".
LIBL Latviju šosezon pārstāv "Latvijas Universitāte", "Liepāja", "Ogre", "Rīgas zeļļi", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola", "Ventspils" un "VEF Rīga", bet Igauniju - Keilas "Coolbet", Tallinas "Kalev"/"Cramo", "Keila", Tallinas "TalTech"/"Alexela", "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits", Pērnavas "Transcom" un "Viimsi".
Pamatturnīrā komandas izspēlē divus apļus, astoņām labākajām iekļūstot ceturtdaļfinālā un cīnoties par vietu finālčetriniekā.
Latvijas un Igaunijas labākie vīriešu basketbola klubi apvienotā čempionātā pirmo reizi spēlēja 2019. gada sezonā, kad sacensībās piedalījās 15 komandas. Finālčetrinieka turnīrā par līgas pirmajiem uzvarētājiem kļuva "Ventspils" basketbolisti.
Pagājušajā sezonā par čempioni kļuva "VEF Rīga".