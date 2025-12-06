"Rīgas zeļļi" svin 11. uzvaru pēc kārtas, apspēlējot Tallinas "TalTech"
"Rīgas zeļļi" sestdien savā laukumā svinēja pārliecinošu uzvaru "Optibet" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) spēlē.
"Rīgas zeļļi" ar 96:65 (26:10, 24:17, 22:19, 24:19) apspēlēja Tallinas "TalTech"/"Alexela".
Mājiniekiem 21 punktu guva Roberts Bērziņš, Frenkijs Fidlers sakrāja 17 punktus un septiņas atlēkušās bumbas, Jānis Bērziņš - 12 punktus un piecas atlēkušās bumbas, bet Džeilens Dveins Pegīss - 11 punktus un septiņas rezultatīvas piespēles.
Tallinas komandā Tāvi Jurkatamms sakrāja 17 punktus un 13 atlēkušās bumbas, Olivers Metsalu - 16 punktus un piecas atlēkušās bumbas, bet Sīms Markuss Posts - 14 punktus un piecas atlēkušās bumbas.
"Rīgas zeļļi" ar bilanci 11-1 ieņem otro vietu, bet Tallinas komanda ar sešām uzvarām 11 mačos - septīto vietu.
"Rīgas zeļļi" pēc vienīgā zaudējuma pirmajā spēlē ir tikuši pie 11 uzvarām pēc kārtas. Tallinieši bija izcīnījuši trīs panākumus pēc kārtas, pēdējā aizvadītajā mačā ar 86:80 apspēlējot "Ventspili".
Jau ziņots, ka dienas pirmajā cīņā "VEF Rīga" savā laukumā ar 85:74 pieveica "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" komandu.
Vēl sestdien Tallinā tiekas "Ventspils" un Tallinas "Kalev"/"Cramo" mačs. Šo spēli tiešraidē pārraida tīmekļa vietne "Delfi.ee".
LIBL Latviju šosezon pārstāv "Latvijas Universitāte", "Liepāja", "Ogre", "Rīgas zeļļi", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola", "Ventspils" un "VEF Rīga", bet Igauniju - Keilas "Coolbet", Tallinas "Kalev"/"Cramo", "Keila", Tallinas "TalTech"/"Alexela", "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits", Pērnavas "Transcom" un "Viimsi".
Pamatturnīrā komandas izspēlē divus apļus, astoņām labākajām iekļūstot ceturtdaļfinālā un cīnoties par vietu finālčetriniekā.
Latvijas un Igaunijas labākie vīriešu basketbola klubi apvienotā čempionātā pirmo reizi spēlēja 2019. gada sezonā, kad sacensībās piedalījās 15 komandas. Finālčetrinieka turnīrā par līgas pirmajiem uzvarētājiem kļuva "Ventspils" basketbolisti.
Pagājušajā sezonā par čempioni kļuva "VEF Rīga".