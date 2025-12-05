Vinterbergā ar jaukto pāru sacensībām startēs jaunā kamaniņu sporta sezona
Latvijas sportisti šodien Vinterbergas trasē sāks Pasaules kausa kamaniņu sportā sezonu ar jaukto pāru sacensībām ekipāžām un vieniniekiem. Sacensību tiešraide kanālā TV6.
Plkst.17.15 sāksies jaukto pāru sacensības divniekiem, tajās ar trešo numuru startējot divniekiem Mārtiņš Bots/Roberts Plūme un Anda Upīte/Madara Pavlova, bet ar septīto numuru 11 komandu konkurencē trasē dosies Eduards Ševics-Mikelševics/Lūkass Krasts un Marta Robežniece/Kitija Bogdanova.
Plkst.18.30 notiks jaukto pāru sacensības vieniniekiem. Ar septīto numuru startēs Gints Bērziņš un Kendija Aparjode, bet ar 14. numuru 17 duetu sacensībās - Kristers Aparjods un Elīna Ieva Bota.
Piektdien posms sāksies ar Nāciju kausa sacensībām, kas ir kvalifikācijas sacensības Pasaules kausa posmam. Sportistiem pirmo posmu vajadzēja aizvadīt Austrijas trasē Īglsā, bet renovētā trase nebija tik laba, lai tajā varētu aizvadīt sacensības, un posms tika pārcelts uz Vinterbergu.
Pirms Pasaules kausa oficiālās sezonas sākuma kamaniņu sportisti aizvadīja treniņus un testa sacensības olimpiskajā Kortīnas trasē. Pie reizes tās kļuva par pirmajām olimpisko spēļu kvalifikācijas sacensībām. Vislabāk no latviešiem klājās Kristeram Aparjodam, kurš vīriešu konkurencē ieņēma otro vietu. Tāpat jāmin, ka sacensībās startēja veseli seši agresorvalsts sportisti, kuriem iepriekš par labu lēma Sporta arbitrāžas tiesa.
Pirms jaunās sezonas Latvijas sportisti aizvadīja vairākas treniņnometnes, ieskaitot trenējoties olimpiskajā trasē Kortīnā. Tāpat tika aizvadītas īsas nometnes Insbrukā un Oberhofā. Vācijas trasē šajā sezonā plānots Eiropas čempionāts. Treneris pirms sezonas uzskatīja, ka Latvijas izlase fiziskās sagatavotības ziņā atrodas ļoti labā formā, savukārt tehniskajā komponentē vēl plānoti atsevišķi eksperimenti.
Pasaules kausa (PK) sacensībās šosezon ir deviņi posmi. PK nākamie divi posmi notiks ASV trasēs Pārksitijā un Leikplesidā, bet gadu mijā ir plānots posms Siguldā. Pēc piektā posma janvāra sākumā Vinterbergā beigsies olimpiskā kvalifikācija, bet pirmajā no diviem posmiem vēl vienā Vācijas trasē Oberhofā tiks dalītas arī Eiropas čempionāta medaļas, februāra sākumā sportistiem sacenšoties Milānas-Kortīnas d’Ampeco olimpiskajās spēlēs.
Jāmin, ka pagaidām nav skaidrības, vai Siguldā tik tiešām notiks plānotais Pasaules kausa posms. Ņemot vērā Sporta arbitrāžas tiesas lēmumu, uz Siguldu varētu mēģināt braukt startēt seši krievu sportisti, taču Latvijas Sporta likums liedz agresorvalsts atlētu dalību jebkādā statusā dalībai valstī rīkotās sacensībās. Iepriekš kamaniņu sporta federācijas prezidents Klāvs Vasks izteicās, ka cer uz risinājuma atrašanu, tomēr izteicās, ka Eiropā ir valstis, kuras būtu gatavs uzņemt Siguldas posmu un ļaut tajā piedalīties agresorvalsts atlētiem.
Kamaniņu sporta preses konference pirms olimpiskās sezonas
2025. gada 10. novembrī Latvijas Kamaniņu sporta federācija informēja par aktualitātēm pirms jaunās sezonas, kurā galvenais starts būs 2026. gada ...