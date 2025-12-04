"Mammoth" un "Capitals" graujošas uzvaras NHL mačos
Uzvaras bez ielaistiem vārtiem trešdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) regulārā čempionāta izbraukuma spēlēs svinēja Jūtas "Mammoth" un Dalasas "Stars" vienības.
"Mammoth" viesos ar 7:0 (2:0, 2:0, 3:0) sagrāva Anaheimas "Ducks" komandu, pārtraucot četru zaudējumu sēriju. Ar četriem punktiem (2+2) uzvarētāju sastāvā izcēlās Džons Džeisons Peterka, 1+2 pievienoja Kleitons Kellers, 1+1 sakrāja Dilans Ganters un Aiens Kols, bet vēl pa reizei precīzi meta Līams O'Braiens un Losons Krūzs. Savu pirmo "sauso" spēli šajā sezonā un septīto karjerā aizvadīja "Mammoth" vārtsargs Karels Vejmelka.
Savukārt "Stars" viesos ar 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) pārspēja Ņūdžersijas "Devils", jau 12. maču pēc kārtas izbraukumā tiekot pie punktiem. Džeiks Otindžers dalasiešu vārtos tika galā ar visiem 30 mājinieku metieniem, aizvadot savu otro "sauso" spēli sezonā un 14. karjerā. "Devils" līdz šim mačam bija vienīgā no pašreizējām NHL komandām (neskaitot paša pārstāvēto "Stars"), kuru Otindžers nebija uzvarējis. Pa vārtiem "Stars" labā guva Miro Heiskanens, Džeisons Robertsons un Miko Rantanens, bet Esa Lindels un Džeimijs Benns katrs atdeva divas rezultatīvas piespēles.
Tuvu "sausajai" uzvarai trešdien bija arī Vašingtonas "Capitals", kas viesos ar 7:1 (4:0, 2:0, 1:1) sagrāva Sanhosē "Sharks" komandu. Vašingtonas vienība līdz trešā perioda sākumam bija panākusi 7:0, tomēr mājinieki spēja gūt vienus vārtus, mača 53. minūtē precīzam esot Pavolam Regendam.
Uzvarētāju sastāvā ar 2+2 izcēlās Raiens Lenards, divus vārtus guva arī Aleksandrs Ovečkins, 1+1 savā kontā ierakstīja Brendons Duheims, pa reizei ripu pretinieku vārtos nogādāja Sonijs Milano un Dilans Stroms, bet trīs rezultatīvas piespēles atdeva Metjū Rojs. Čārlijs Lindgrens "Capitals" vārtos atvairīja 23 no 24 mājinieku metieniem.
Vēl vienā mačā Monreālas "Canadiens" savā laukumā ar 3:2 (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0) pēcspēles metienu sērijā pārspēja Vinipegas "Jets" hokejistus. Pamatlaikā uzvarētājiem vārtus guva Jurajs Slafkovskis un Olivers Kapanens, bet pēcspēles metienu sērijā izšķirošais precīzais raidījums Koula Koufīlda kontā.