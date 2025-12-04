Skaistumkonkurss "Miss Universe 2025"
Latviešu skaistule sniedz ekskluzīvu ieskatu “Miss Universe” aizkulisēs un atklāj, kā izvēlējās savu pretrunīgi vērtēto "tautu tērpu"
21. novembrī Taizemē noslēdzās skaistumkonkurss "Miss Universe 2025", kuru šogad apvija ne mazums skandālu. Latvijas pārstāve Meldra Rozenberga Jauns.lv sniedz ekskluzīvu ieskatu konkursa aizkulisēs un paskaidro sava pretrunīgi vērtētā kostīma izvēli konkursa "tautu tērpu" parādē.
Lai gan skaistumkonkurss "Miss Universe" Latvijā nav iemantojis plašu popularitāti, pasaulē to ik gadu vēro miljoniem cilvēku. Turklāt, saskaņā ar organizatoru sacīto, "skatījumi šogad pārsnieguši visus rekordus". Latvijas pārstāve Meldra Rozenberga atklāj, ka "šis ir lielākais projekts, kādā viņa jebkad piedalījusies", bet piebilst, ka par spīti skaistajiem foto sociālajos tīklos, ikdienas ritms konkursā bija ļoti grūts.