Karaliskais pāris pārsteidz ar foto, kas sajūsmina tūkstošus
Keita Midltone un princis Viljams izskatījās gluži kā no pasakas oficiālā portretā, kas uzņemts tieši pirms Vācijas valsts banketa.
Velsas princis un princese staroja greznībā jaunajā fotogrāfijā, ko viņi ievietoja sociālajos tīklos īsi pirms valsts banketa sākuma Vindzoras pilī.
“Ar nepacietību gaidām īpašo banketu šovakar Vindzorā,” viņi parakstīja attēlu, pievienojot Vācijas un Apvienotās Karalistes karogu emocijzīmes.
Fotogrāfiju uzņēmis Alekss Bramals Frogmoras namā – karaliskajā rezidencē netālu no Vindzoras pils –, kur pāris redzams cieši stāvam kopā mirdzošas Ziemassvētku egles priekšā.
Princese Keita mirdzēja karalienes Viktorijas Orientālā loka tiārā — nēsājot šo vēsturisko galvasrotu pirmo reizi — un tas bija līdz šim viņas iespaidīgākais tiāras brīdis. Līdz šim Velsas princese izvēlējās pieticīgākas rotas, tāpēc viņas debija ar Orientālo loku ir īpaši aizraujoša, ņemot vērā tā apjomu un izteiksmīgo spīdumu.
Topošā karaliene bija piespraudusi arī auskarus, kas piederējuši nelaiķei karalienei Elizabetei II, un pārsteidza ar mirdzošu zilu kleitu ar apmetni no Dženijas Pakhemas, kuru papildināja Karaliskās ģimenes ordenis un Karaliskā Viktorijas ordeņa lente un zvaigzne. Savukārt princis Viljams bija elegants Vindzoras frakā ar baltu kaklasaiti, kā arī savās medaļās.
Velsas princis un princese bija saposušies diplomātiskajām vakariņām Vindzoras pilī, kas noslēdza Vācijas prezidenta Franka-Valtera Šteinmeiera un pirmās lēdijas Elke Bīdenbenderes valsts vizītes pirmo dienu Apvienotajā Karalistē, kur viņi kopā ar karali Čārlzu un karalieni Kamillu uzņēma goda viesus.
Lai gan Viljama un Keitas oficiālais foto pirms pasākuma varētu kalpot par pasakainu Ziemassvētku kartīti, viņiem, iespējams, jau ir padomā kas cits!