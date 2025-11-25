"Chelsea" izrēķinās ar "Barcelona", Mančestrā "City" negaidīti zaudē "Bayer" UEFA Čempionu līgā
Londonas "Chelsea" savā laukumā otrdien UEFA Čempionu līgas piektās kārtas spēlē uzvarēja mazākumā palikušo "Barcelona", bet Mančestras "City" savā laukumā piekāpās Vācijas klubam Leverkūzenes "Bayer".
"City" piekāpās "Bayer" ar 0:2 (0:1). Vārtus 23. minūtē guva Alehandro Grimaldo ar sitienu vārtu labajā apakšējā stūrī, bet 2:0 viesu labā 54. minūtē panāca Patriks Šiks, pēc Ibrahima Mazas centrējuma ar galvu raidot bumbu vārtu labajā stūrī.
"Chelsea" ar 3:0 (1:0) uzvarēja "Barcelona". Londonieši vadībā izvirzījās 27. minūtē, kad bumba viesu vārtos ieleca pēc atsišanās pret viesu aizsargu Žilu Kundē - 1:0 Londonas kluba labā. 44. minūtē Spānijas klubs palika mazākumā, jo otru dzelteno kartīti 12 minūšu laikā nopelnīja Ronalds Arauho. 2:0 55. minūtē panāca Estevāns Villians, raidot bumbu vārtu labajā augšējā stūrī. 73. minūtē rezultāts kļuva graujošs - 3:0, pēc Enco Fernandesa piespēles vārtus gūstot Liamam Delapam, kurš bumbu raidīja vārtu labajā apakšējā stūrī.
Turīnas "Juventus" izbraukuma spēlē Norvēģijā ar 3:2 (0:1) pārspēja "Bodo"/"Glimt". Mājinieki ar Ūles Blomberga gūtajiem vārtiem 27. minūtē izvirzījās vadībā, bet Itālijas klubs ar Luī Opendā vārtiem 48. minūtē un Vestona Makkenija "gola" 59. minūtē panāca vadību ar 2:1. 87. minūtē neizšķirtu ar 11 metru sitienu panāca mājinieks Sondre Fets, bet mača kompensācijas laika pirmajā minūtē "Juventus" uzvaru nodrošināja Džonatans Deivids - 3:2.
Dortmundes "Borussia" savā laukumā ar 4:0 (1:0) sagrāva "Villarreal" no Spānijas. Divus vārtus guva Serū Girasī, kurš otrajā puslaikā nerealizēja 11 metru soda sitienu, sitot vārtu vidū, taču raidīja vārtos pie viņa atlēkušo bumbu, bet vienus vārtus guva Karims Adejemi. 53. minūtē pēc Huana Foita pārkāpuma viesi palika mazākumā, bet Girasī tika pie soda sitiena. 81. minūtē mājinieki nerealizēja vēl vienu 11 metru soda sitienu, šoreiz Fābiu Silvas raidītā bumba trāpīja pa vārtu pārliktni. Mača kompensācijas laika piektajā minūtē 4:0 panāca Dāniels Svensons.
Marseļas "Olympique" mājās ar 2:1 (0:1) pieveica Ņūkāslas "United". Viesi ar Hārvija Bārnsa sitienu sestajā minūtē izvirzījās vadībā, bet Marseļas klubs otrā puslaika sākumā ar diviem Pjēra Emerika Obamejanga sitieniem četru minūšu laikā panāca 2:1.
"Napoli" mājās ar 2:0 (0:0) pārspēja Agdamas "Qarabag" no Azerbaidžānas. Vārtus guva Skots Maktominejs, bet savos vārtos bumbu raidīja Marko Jankovičs. 56. minūtē mājinieks Rasmuss Hojlunds nerealizēja 11 metru soda sitienu.
Savukārt Prāgas "Slavia" mājās spēlēja 0:0 ar Bilbao "Athletic".
Jau ziņots, ka agrajās dienas spēlēs Lisabonas "Benfica" viesos ar 2:0 (1:0) pieveica Amsterdamas "Ajax", bet Beļģijas vienība Senžilas "Royale Union" izbraukumā ar 1:0 pieveica Stambulas "Galatasaray".
Turnīra tabulas galvgalī pēc četrām spēlēm ar 12 punktiem pirmās trīs vietas ieņem Minhenes "Bayern", Londonas "Arsenal" un "Inter", bet pa desmit punktiem piecās spēlēs ir "Borussia", "Chelsea" un "City". Pamatturnīrs beigsies janvāra beigās.
Formātā, kas tika ieviests pagājušajā sezonā, astoņas labākās grupas komandas iekļūs astotdaļfinālā, kur tām pievienosies uzvarētājas izslēgšanas spēlēs, kurās piedalīsies grupā 9.-24. vietu ieņēmušās komandas. Abas finālistes sacensību laikā aizvadīs 15 spēles, bet 25.-36. vietas ieguvējas komandas spēlēs tikai astoņas spēles.
Sacensību fināls nākamā gada maijā notiks Budapeštā. Pagājušajā sezonā Čempionu līgas finālā Minhenē PSG ar 5:0 sagrāva Milānas "Inter".