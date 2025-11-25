Latvijas hokeja leģendas Lauris Dārziņš un Mārtiņš Karsums samēros spēkus "3on3" hokeja turnīrā
Gaidāmajā nedēļas nogalē otro reizi šosezon plānots "3on3" hokeja turnīrs. Bez jauno hokejistu dalības plānota bijušo Latvijas izlases hokejistu Laura Dārziņa un Mārtiņa Karsuma komplektētu vienību savstarpēja spēkošanās, kurās netrūks zināmu hokeja sabiedrības vārdu.
29. novembrī Daugavas ledus hallē jau otro reizi šosezon notiks dinamiskais “3on3” hokeja turnīrs. Ja septembra izskaņā tas pulcēja galvenokārt jaunos hokejistus, tad šoreiz sevišķu intrigu turnīram piešķirs “3on3” izaicinājums, kurā viens otram pretī kapteiņu lomās stāsies divi leģendāri Latvijas izlases hokejisti - Lauris Dārziņš un Mārtiņš Karsums. Viņu komandās būs arī bijušie un pašreizējie Latvijas hokeja izlases spēlētāji.
Septembra debijas turnīrs “3on3” formātā Daugavas ledus hallē pulcēja teju 200 dalībniekus trīs vecuma grupās – U10, U12 un U14. Šajā sestdienā uz ledus dosies U10 un U14 jaunie hokejisti, bet turnīra kulminācija būs divas “3on3” hokeja izaicinājuma spēles, kurā piedalīsies ne tikai Dārziņš un Karsums, bet arī Roberts un Rihards Bukarti, Miķelis Rēdlihs, Aleksejs Širokovs un virkne citu Latvijas hokeja līdzjutējiem labi pazīstamu spēlētāju.
Pieredzējušo hokejistu spēle norisināsies “3on3” formātā vienā no laukuma galējām zonām. Spēles ilgums – 2 x 12 minūtes. Lielā noraidījuma gadījumā sodītā komanda paliks 1 pret 3 mazākumā, kas sola īpaši asas un emocijām bagātas epizodes. Pēc mača sekos arī pēcspēles metienu konkurss, kurā iespēja izaicināt pretinieku vārtsargus būs ne tikai laukuma spēlētājiem, bet arī pašiem vārtsargiem.
Visas spēles klātienē, Daugavas stadiona ledus hallē varēs vērot jau no 13:30, bet “3on3” hokeja izaicinājuma spēle sāksies 18:00. Tiešraidē to būs iespēja skatīties arī portālā "sportacentrs.com". Pasākumu apmeklēs arī Starptautiskās hokeja federācijas (IIHF) “3on3” komitejas vadītājs Florians Maijers.
“3on3” hokeja turnīru organizē Starptautiskā “3on3” hokeja asociācija, kuras mērķis ir padarīt spēli vēl dinamiskāku, rezultatīvāku un skatītājiem saistošāku. Asociācija piedāvā hokeja pasaulei jaunu, mūsdienīgu un pieejamu formātu. Īsāka spēles laika, dinamisko noteikumu un “3on3” formātā formāta specifika papildinās hokejistu iemaņas tradicionālajam pieci pret pieci hokejam. “3on3” hokejs ir ātrums, meistarība un emocijas bez pauzēm – īsts hokeja šovs gan dalībniekiem, gan skatītājiem.
Kamēr Lauris Dārziņš aktīvās hokejista gaitas ir noslēdzis un šobrīd ir Latvijas izlases galvenā trenera Harija Vītoliņa asistents, tikmēr Karsums spēlē Optibet hokeja līgas jaunpienācējā Kijivas "Capitals", kuras rindās 16 spēlēs guvis deviņus vārtus un izdarījis 17 piespēles.