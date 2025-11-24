Latvijas sportiste Parhomenko nedzirdīgo vasaras spēlēs izcīna bronzas medaļu taekvondo
Latvijas sportiste Margarita Parhomenko pirmdien Tokijā nedzirdīgo vasaras spēlēs taekvondo izcīnīja bronzas medaļu svara kategorijā līdz 67 kilogramiem.
Ceturtdaļfinālā Parhomenko ar 0-2 zaudēja Dienvidkorejas sportistei Džinjongai Li, kura vēlāk izcīnīja sudraba medaļu, finālā ar 1-2 piekāpjoties Uzbekistānas pārstāvei Guzalai Ešmirzajevai. Cīņā par bronzas medaļu Parhomenko ar 2-0 pieveica grieķieti Eirini Mahairidu. Otru bronzas medaļu izcīnīja Kazahstānas pārstāve Aida Makatova. Šī kļuva par Latvijas otro medaļu spēlēs, jo iepriekš 100 metru brīvā stila peldējumā pie bronzas tika Zane Embrekte.
Citās sacensībās Latvijas sportiste Zane Embrekte ieņēma astoto vietu 50 metru peldējumā tauriņstilā. Embrekte priekšsacīkstēs ar rezultātu 29,92 sekundes sasniedza septīto labāko rezultātu 29 sportistu konkurencē, bet pasaules rekordu 27,19 sekundes sasniedza itāliete Viola Skoto di Karlo. Finālā Skoto di Karlo vēlreiz laboja pasaules rekordu, baseinu pārpeldot 26,49 sekundēs, bet Embrekte ar rezultātu 29,43 sekundes ieņēma astoto vietu astoņu sportistu peldējumā. Sudraba un bronzas medaļas izcīnīja amerikānietes Kārlija Kronka (27,10) un Brūka Tompsone (28,95).
50 metru peldēšanā brīvajā stilā vīriešiem pirmdien priekšsacīkstēs labāko rezultātu no abiem Latvijas sportistiem sasniedza Artis Vazdiķis, ar laiku 25,28 sekundes ieņemot 19. vietu 66 peldētāju konkurencē un no labākā rezultāta autora amerikāņa Metjū Kloca atpaliekot 1,83 sekundes. Kristofers Kraze ar rezultātu 26,06 sekundes ieņēma 32. vietu, Klocam zaudējot 2,61 sekundi un ierindojoties 32. vietā. Finālā ar rezultātu 23,24 sekundes uzvarēja Klocs, par 0,18 sekundēm apsteidzot ukraini Iļju Sultanovu un par trim sekundes desmitdaļām vēl vienu Ukrainas peldētāju Denisu Nakoņečniju.
Latviju spēlēs vieglatlētikā pārstāv Māris Grēniņš un Sergejs Soklakovs, peldēšanā - Artis Vazdiķis, Zane Embrekte un Kristofers Kraze, šaušanā - Laura Gaile, taekvondo - Margarita Parhomenko, bet boulingā - Līva Vaivade, Māris Dukurs un Normunds Rabkevičs. Sportistus pavada treneri Dmitrijs Vinogradovs, Gaļina Broka, Rihards Zorge, Vitālijs Lepiņš-Žagars un Pēteris Cimdiņš, delegācijas vadītāja ir Iveta Kraze, bet delegācijas pārstāvji - Liene Kleina-Brūvere, Alma Stroža un Māra Kursīte.
Nedzirdīgo spēles šogad svin savu 101. gadskārtu. 25. nedzirdīgo vasaras spēles Japānas galvaspilsētā beigsies trešdien.