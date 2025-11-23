"Rīgas Zeļļi" nepārspējami: LIBL spēlē tiek pie desmitās uzvaras pēc kārtas
"Rīgas zeļļi" svētdien Vīmsi svinēja pārliecinošu uzvaru "Optibet" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) izbraukuma spēlē, tiekot pie desmitā panākuma pēc kārtas, bet "Liepāja" savā laukumā cieta septīto zaudējumu pēc kārtas.
Rīdzinieki ar 95:64 (23:12, 30:14, 20:20, 22:18) pārspēja "Viimsi", svinot desmito uzvaru pēc kārtas.
"Rīgas zeļļu" panākumu ar 21 punktu sekmēja Roberts Bērziņš, Frenkijs Fidlers pievienoja 17 punktus un piecas rezultatīvas piespēles, bet vēl 13 un 11 punktus guva attiecīgi Jānis Bērziņš un Uģis Pinete.
Vīmsi komandā rezultatīvākais ar 13 punktiem un sešām bumbām zem groziem bija Kaspars Kūsmā.
Rīdzinieki ar desmit uzvarām 11 spēlēs turnīra tabulā ieņem otro vietu, bet "Viimsi" ar bilanci 2-9 ierindojas 12. vietā.
Savukārt "Liepāja" mājās ar 83:90 (20:26, 24:22, 21:24, 18:18) zaudēja Pērnavas "Transcom".
Starp liepājniekiem ar 25 punktiem un piecām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Ksavjers Dasels, Helmuts Petrovičs guva 18 punktus, kamēr Iļja Kurucs iekrāja 15 punktus un 15 atlēkušās bumbas.
Pērnavas vienībā rezultatīvākais 21 punktu bija Adžirogene Džonsons.
Liepājnieki ar diviem panākumiem desmit cīņās atrodas 11. vietā, bet Pērnavas komanda ar divām uzvarām un sešām neveiksmēm ieņem devīto vietu.
LIBL Latviju šosezon pārstāv "Latvijas Universitāte", "Liepāja", "Ogre", "Rīgas zeļļi", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola", "Ventspils" un "VEF Rīga", bet Igauniju - Keilas "Coolbet", Tallinas "Kalev"/"Cramo", "Keila", Tallinas "TalTech"/"Alexela", "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits", Pērnavas "Transcom" un "Viimsi".
Pamatturnīrā komandas izspēlē divus apļus, astoņām labākajām iekļūstot ceturtdaļfinālā un cīnoties par vietu finālčetriniekā.
Latvijas un Igaunijas labākie vīriešu basketbola klubi apvienotā čempionātā pirmo reizi spēlēja 2019. gada sezonā, kad sacensībās piedalījās 15 komandas. Finālčetrinieka turnīrā par līgas pirmajiem uzvarētājiem kļuva "Ventspils" basketbolisti.
Pagājušajā sezonā par čempioni kļuva "VEF Rīga".