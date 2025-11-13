Citi sporta veidi
Šodien 20:24
Grieķu-romiešu cīkstoņi no Liepājas uzrāda labus rezultātus sacensībās Lietuvā
Liepājas Kompleksās sporta skolas cīkstoņi guva ievērojamus panākumus V. Jasoča piemiņas turnīrā grieķu-romiešu cīņā Kuršēnos, Lietuvā, izcīnot vairākas godalgotas vietas dažādās vecuma grupās. Treneris Jānis Rērihs izcēla čempionu un godalgotu sportistu sasniegumus U15 un U17 kategorijās.
Kuršēnos (Lietuva) norisinājās V. Jasoča piemiņas turnīrs grieķu - romiešu cīņā, kur atzīstamus rezultātus uzrādīja Liepājas Kompleksās sporta skolas cīkstoņi.
Treneris Jānis Rērihs stāsta par izcīnītajām vietām: “U15 vecuma grupā par čempioniem kļuva Račislavs Andruškevičs (48kg) un Kristers Freimanis (52kg), otro vietu izcīnīja Reinis Miķelsons (41kg), bet trešajā vietā ierindojās Roberts Kļava (52kg) un Marats Žukovs (62kg). U17 vecuma grupā otrās vietas izcīnīja Ruslans Bormotovs (65kg) un Maksims Paklins (84kg).