Latvijas futbola izlasei pirms dueļa pret Serbiju pārbaudes spēle pret labi zināmu pretinieku
Latvijas vīriešu futbola izlase šodien plkst. 19:00 Skopjē pārbaudes spēlē tiksies ar Ziemeļmaķedoniju. Tiešraide LTV7 kanālā.
Svētdien Latvijas futbolisti Pasaules kausa kvalifikācijas noslēgumā cīnīsies ar Serbiju. Tā kā Latvijas izlase ir vienā grupā ar nepāra skaita komandu, tai jāaizvada pārbaudes mačs.
Salīdzinājumā ar oktobra nometnes izsaukumu šoreiz klāt nācis Bruno Melnis, kurš atlabis no savainojuma. Traumu dēļ komandai joprojām nevar palīdzēt Kristers Tobers un Roberts Uldriķis, tāpat veselības problēmas ir arī Dario Šitam un Renāram Varslavānam.
Latvijas izlase FIFA rangā ieņem 139. vietu, bet Ziemeļmaķedonija ir 65. pozīcijā. Abas izlases savā starpā spēkojušās piecas reizes, un visās Latvija zaudējusi. Pēdējo reizi abas komandas viena pret otru spēkojās pagājušajā UEFA Nāciju līgas sezonā, C līgas grupā. Gan viesos, gan Rīgā pie panākuma tika Ziemeļmaķedonijas futbolisti, uzvarot ar 3:0 un 1:0.
Latvijas futbola izlasei vairs nav izredžu kvalificēties 2026. gada Pasaules kausa izcīņai. Pirms noslēdzošās spēles svētdien, 16. novembrī, pret Serbiju tā K grupā ar pieciem punktiem septiņās spēlēs ieņem priekšpēdējo, ceturto vietu.
Ziemeļmaķedonija gan vēl cīnās par iespēju sasniegt vismaz "play-off" fāzi. Pirms noslēdzošās spēles 18. novembrī pret Velsu izlase J grupā ar 13 punktiem atrodas otrajā vietā. Tā par punktu atpaliek no līderes Beļģijas, kam gan ir par spēli mazāk, un par trīs punktiem apsteidz Velsu (arī velsiešiem ir par spēli mazāk). Visdrīzāk tieši 18. novembrī pret Velsu noskaidrosies, kura no izlasēm ieņems otro vietu grupā. Tomēr, tā kā Ziemeļmaķedonija uzvarēja C4 grupā UEFA Nāciju līgā, tā tāpat varētu spēlēt "play-off" kārtā.
Latvijas izlases kandidātu saraksts pirms spēlēm ar Ziemeļmaķedoniju un Serbiju:
vārtsargi - Rihards Matrevics (Prāgas "Dukla", Čehija), Krišjānis Zviedris ("Riga"), Frenks Dāvis Orols ("Grobiņa");
aizsargi - Daniels Balodis (Prešovas "Tatran", Slovākija), Andrejs Cigaņiks ("Luzern", Šveice), Raivis Andris Jurkovskis, Antonijs Černomordijs, Maksims Toņiševs (visi - "Riga"), Vitālijs Jagodinskis (Pnompeņas "Visakha", Kambodža), Deniss Meļņiks ("Auda"), Roberts Savaļnieks, Roberts Veips (abi - RFS);
pussargi - Kristers Penkevics ("Jelgava"), Aleksejs Saveļjevs ("Liepāja"), Lūkass Vapne ("Sogndal", Norvēģija), Eduards Dašķevičs ("Auda"), Dmitrijs Zelenkovs (RFS), Kristaps Grabovskis (Kopenhāgenas B.93, Dānija), Danila Patijčuks ("Liepāja");
uzbrucēji - Vladislavs Gutkovskis (Tedžonas "Citizen", Dienvidkoreja), Marko Regža ("Riga"), Jānis Ikaunieks (RFS), Ingars Pūlis ("Tukums 2000"), Bruno Melnis ("Liepāja").