Pēc Slovākijas čempiones otrās uzvaras VEF pirms dueļa pret spēcīgo Atēnu AEK nepateicīgā situācijā Čempionu līgā
Latvijas basketbola klubs "VEF Rīga" šodien Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Čempionu līgas pamatturnīra ceturtajā mačā plkst. 19:30 viesosies pie Grieķijas vienības Atēnu AEK. Tiešraide Go3 Sport2 kanālā.
"VEF Rīga" 2025./2026. gada FIBA Čempionu līgas F grupu sākusi ar trīs zaudējumiem tikpat spēlēs - ar 53:69 zaudēts šīs dienas pretiniecei AEK, ar 73:92 tā piekāpās kvalifikāciju pārvarējušajai Slovākijas vienībai Levices "Patrioti" un ar 76:77 zaudēja Ungārijas komandai "Szolnoki".
Pašlaik VEF atrodas noslēdzošajā pozīcijā grupā un atlikušajās trijās spēlēs jāpaveic maksimums, lai varētu pretendēt uz pārspēļu sasniegšanu. FIBA Čempionu līgas formāts paredz, ka pēc pirmās grupu kārtas katras apakšgrupas uzvarētāja automātiski sasniegs "top16" kārtu, bet otrās un trešās vietas ieguvēja piedalīsies pārspēlēs. Ceturtajai vietai turnīrs beigsies. Pēdējo reizi no grupas VEF izkļuva 2021./2022. gada sezonā, kad pārspēlēs piekāpās Francijas "Dijon".
VEF situāciju grupā apgrūtināja Slovākijas čempiones Levices "Patrioti" otrā uzvara grupā, kas tika izcīnīta pār Ungārijas "Szolnoki" 11. novembra vakarā. Spēles gaitā "Patrioti" atspēlēja 13 punktu deficītu un vadībā izvirzījās vien spēles beigās, uzvaru nodrošinot ar Geiba Dorsija pustālo metienu. Pēc šīs spēles gan "Patrioti", gan "Szolnoki" ir divas uzvaras tabulā, bet VEF šodien zaudējuma gadījumā ar 0-4 nonāks tuvu tam, lai kārtējo sezonu noslēgtu Čempionu līgu pēc grupu turnīra.
VEF veikusi izmaiņas sastāvā. Tā atbrīvojusies no Latvijas izlases kandidāta Toma Leimaņa, kura sniegums to neapmierināja. Ikra muskuli traumējis Rodrigo Būmeisters, bet ceļgala krustenisko saišu traumas dēļ visa sezona visdrīzāk jāizlaiž Rihardam Berkoldam. Ar vidēji 18 punktiem spēlē VEF ražīgākais basketbolists uzbrukumā ir Zahirs Porters, bet ar 10,3 punktiem un 11 atlēkušajām bumbām zem groziem izcēlies Arnaldo Toro. Ar 67,3 punktiem vidēji spēlē VEF ir Čempionu līgas mazrezultatīvākā komanda.
Atēnu AEK, kas minama kā viena no turnīra favorītēm, pēc panākuma pār "vefiešiem" ar 91:77 apspēlēja "Szolnoki" un ar 71:69 uzvarēja "Patrioti". Ar bilanci 3-0 tā atrodas F grupas līderes godā. AEK rindās virs desmit punktiem vidēji met trīs basketbolisti - NBA karjeras laikā uzspēlējušajam Krisam Silvam 13 punkti un 7,3 atlēkušās bumbas, Reikvenam Grejam 12,7 punkti un 7,3 atlēkušās bumbas, kamēr Frenkam Bārtlijam 12,7 punkti. Komandā spēlē divi lietuvieši - Mindaugs Kuzminsks (7,3 punkti vidēji) un Luks Lekavičs (8,3 punkti, 3,3 rezultatīvās piespēles).
Iepriekšējā sezonā "VEF Rīga" savā sestajā Čempionu līgas sezonā netika tālāk par pirmo posmu, ieņemot pēdējo vietu grupā, kurā bija jātiekas ar AEK, Bonnas "Telekom" un Izraēlas komandu Ramatganas "Maccabi", bet Atēnu AEK aizspēlējās līdz "Final Four", uzvarot mačā par trešo vietu. Iepriekšējā sezonā turnīrā otro gadu pēc kārtas uzvarēja Malagas "Unicaja", kas finālā ar 83:67 pārspēja Stambulas "Galatasaray" basketbolistus.