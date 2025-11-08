"TTT Rīga" basketbolistes izcīna uzvaru Baltijas līgas spēlē
"TTT Rīga" sestdien savā laukumā Baltijas Sieviešu basketbola līgas (WBBL) pirmās divīzijas spēlē ar 113:52 (30:11, 33:12, 27:20, 23:9) sagrāva Lietuvas klubu "Panevežys".
Vismaz 10 punktus guva sešas rīdzinieču spēlētājas, bet rezultatīvākā ar 16 punktiem, sešām atlēkušajām bumbām un piecām pārķertām bumbām bija Nija Bekere. 15 punktus guva Marta Ploriņa, bet 14 punktus - Šarlote Skrebele. Savukārt Enija Vīksne atzīmējās ar 10 punktiem, sešām atlēkušajām bumbām un un deviņām rezultatīvām piespēlēm. Viešņām 23 punktus un septiņas atlēkušās bumbas sakrāja Laura Želnīte.
"TTT Rīga" ar piecām uzvarām sešās spēlēs ir kļuvusi par līderi, bet "Rīgas Stradiņa universitāte" (RSU) ar trīs uzvarām sešos dueļos ir sestā desmit komandu vidū.
WBBL pirmajā divīzijā Latviju pārstāv "TTT Rīga" un "Rīgas Stradiņa universitāte" (RSU), Lietuvu - Viļņas "Kibirkštis", Klaipēdas "Neptūnas-Amberton", Klaipēdas LCC, "Šiauliai-Vilmers", Alītas "Gut.lt", Kauņas "Aistes-LSMU" un "Panevežys", bet Igauniju - Tallinas TSA/"Cityteed".
Otrajā divīzijā Latviju pārstāv "Liepāja"/LSSS, Latvijas Jaunatnes izlase, "TTT Juniores" un "Daugavpils Universitāte" (DU).
Iepriekšējā Baltijas līgas sezonā par čempionēm kļuva Viļņas "Kibirkštis" basketbolistes, kuras finālā pārspēja Klaipēdas "Neptūnas", bet cīņā par bronzas medaļām "TTT Rīga" pieveica Klaipēdas LCC.