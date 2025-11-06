Latvijas futbola izlases kandidātu vidū atgriežas Melnis; vairākiem līderiem traumas
Latvijas vīriešu futbola izlases kandidātu sarakstā pirms novembrī paredzētajām spēlēm atgriezies uzbrucējs Bruno Melnis, ziņo Latvijas Futbola federācija (LFLatvijas vīriešu futbola izlases kandidātu sarakstā pirms novembrī paredzētajām spēlēm atgriezies uzbrucējs Bruno Melnis, ziņo Latvijas Futbola federācija (LFF).
LFF vēsta, ka Melnis atlabis no savainojuma, kamēr traumu dēļ komandai joprojām nevar palīdzēt Kristers Tobers un Roberts Uldriķis, tāpat veselības likstas ir arī Dario Šitam un Renāram Varslavānam.
Latvijas izlase uzsākusi gatavošanos 2026. gada Pasaules kausa kvalifikācijas mačiem ar Ziemeļmaķedoniju un Serbiju, kas tiks aizvadīti novembra vidū viesos.
Kvalifikācijas K grupas līdere ar sešās spēlēs izcīnītiem 18 punktiem ir Anglija, kas jau garantējusi vietu nākamā gada Pasaules kausa finālturnīrā, tālāk ar 11 punktiem seko Albānija, desmit punkti ir Serbijai, Latvijas futbolisti septiņos mačos iekrājuši piecus punktus, bet Andorai ir viens punkts. Pasaules kausa finālturnīrs Kanādā, Meksikā un ASV norisināsies 2026. gada jūnijā un jūlijā.
Latvijas futbola izlases kandidātu saraksts:
vārtsargi - Rihards Matrevics (Prāgas "Dukla", Čehija), Krišjānis Zviedris ("Riga"), Frenks Dāvis Orols ("Grobiņa");
aizsargi - Daniels Balodis (Prešovas "Tatran", Slovākija), Andrejs Cigaņiks ("Luzern", Šveice), Raivis Andris Jurkovskis, Antonijs Černomordijs, Maksims Toņiševs (visi - "Riga"), Vitālijs Jagodinskis (Pnompeņas "Visakha", Kambodža), Deniss Meļņiks ("Auda"), Roberts Savaļnieks, Roberts Veips (abi - RFS);
pussargi - Kristers Penkevics ("Jelgava"), Aleksejs Saveļjevs ("Liepāja"), Lūkass Vapne ("Sogndal", Norvēģija), Eduards Dašķevičs ("Auda"), Dmitrijs Zelenkovs (RFS), Kristaps Grabovskis (Kopenhāgenas B.93, Dānija), Danila Patijčuks ("Liepāja");
uzbrucēji - Vladislavs Gutkovskis (Tedžonas "Citizen", Dienvidkoreja), Marko Regža ("Riga"), Jānis Ikaunieks (RFS), Ingars Pūlis ("Tukums 2000"), Bruno Melnis ("Liepāja").