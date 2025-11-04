"VEF Rīga" LIBL spēlē sarūgtina liepājniekus
"VEF Rīga" otrdien savā laukumā svinēja uzvaru "Optibet" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) spēlē. "VEF Rīga" ar 83:71 (26:13, 21:26, 19:14, 17:18) pieveica "Liepāju".
Uzvarētājiem 21 punktu un septiņas atlēkušās bumbas sakrāja Rostislavs Novickis, 19 punktus un piecas atlēkušās bumbas - Ričards Vanags, 11 punktus guva Iļja Sidorovs, bet desmit punktus un piecas kļūdas sakrāja Kristaps Ķilps.
"Liepājas" komandā 21 punktu guva Ksavjers Dasels, bet 13 punktus guva Edvards Egle.
Liepājnieki ne reizi mačā netika vadībā, "VEF Rīga" pēc 10:0 izrāviena un pēc Kristapa Ķilpa divpunktu metiena panākot 24:8.
Otrajā ceturtdaļā liepājnieki pamazām punktu deficītu sadeldēja, pēc Ksavjera Dasela tālmetiena pietuvojoties līdz 33:39.
Vistuvāk rezultātā mača turpinājumā "Liepājai" izdevās tikt 24. minūtē, kad pēc Dasela divpunktu metiena liepājnieki pietuvojās līdz 47:52, taču jau līdz trešās ceturtdaļas beigām mājinieki panāca 13 punktu pārsvaru un pēdējā ceturtdaļā svinēja drošu uzvaru.
"VEF Rīga" ar astoņās spēlēs izcīnītām sešām uzvarām turnīra tabulā ieņem ceturto vietu, bet "Liepāja" ar bilanci 2-5 atrodas desmitajā vietā 14 komandu vidū.
LIBL Latviju šosezon pārstāv "Latvijas Universitāte", "Liepāja", "Ogre", "Rīgas zeļļi", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola", "Ventspils" un "VEF Rīga", bet Igauniju - Keilas "Coolbet", Tallinas "Kalev"/"Cramo", "Keila", Tallinas "TalTech"/"Alexela", "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits", Pērnavas "Transcom" un "Viimsi".
Pamatturnīrā komandas izspēlēs divus apļus, astoņām labākajām iekļūstot ceturtdaļfinālā un cīnoties par vietu finālčetriniekā.
Latvijas un Igaunijas labākie vīriešu basketbola klubi apvienotā čempionātā pirmo reizi spēlēja 2019. gada sezonā, kad sacensībās piedalījās 15 komandas. Finālčetrinieka turnīrā par līgas pirmajiem uzvarētājiem kļuva "Ventspils" basketbolisti.
Pagājušajā sezonā par čempioni kļuva "VEF Rīga".