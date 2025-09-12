Starptautiskā federācija saglabā aizliegumu - Krievijas un Baltkrievijas sportisti nepiedalīsies 2026. gada ziemas olimpiskajās spēlēs
Starptautiskās Bobsleja un skeletona federācijas (IBSF) kongresā piektdien Kortīnā d'Ampeco tika noraidīta Krievijas sportistu atgriešanās starptautiskajās bobsleja un skeletona sacensībās, ziņo Latvijas Bobsleja un skeletona federācija (LBSF).
Latviju Itālijā pārstāvēja LBSF prezidents Ansis Zeltiņš un ģenerālsekretāre Janika Judeika.
LBSF ziņo, ka IBSF kongresā jautājumā par Krievijas un Baltkrievijas sportistu atgriešanos sacensībās neitrālā sportista statusā aizklātā balsojumā priekšlikums par Krievijas sportistu atgriešanos starptautiskajās sacensībās tika noraidīts. Tas nozīmē, ka Krievijas bobslejisti un skeletonisti nepiedalīsies arī 2026.gada Milānas-Kortīnas d'Ampeco ziemas olimpiskajās spēlēs.
"Esam gandarīti, ka kopīgais lēmums atspoguļo sporta sabiedrības nostāju - drošību un taisnīgumu sacensībās nedrīkst kompromitēt," uzsver Zeltiņš.
Viņš atgādina, ka IBSF 2022.gada kongresā Šveices pilsētā Lozannā pieņēma lēmumu liegt Krievijas un Baltkrievijas sportistiem piedalīties IBSF rīkotajās sacensībās. "Kopš tā laika nekas būtisks nav mainījies - ne juridiski, ne pēc būtības," saka Zeltiņš, norādot, ka arī Latvijas nostāja šajā jautājumā nav mainījusies.
LBSF ziņo, ka tā pirms kongresa izsūtīja vēstuli visām dalībvalstīm ar saviem apsvērumiem un argumentiem, aicinot saglabāt aizliegumu. "Mēs uzsvērām, ka jebkāda soda mīkstināšana šobrīd radītu nevajadzīgus sarežģījumus - gan no juridiskās, gan no praktiskās puses," norāda Zeltiņš.
Viņš izceļ vairākus pragmatiskus apsvērumus. Daudzu valstu valdības nepieļauj, ka to sportisti piedalās sacensībās kopā ar Krievijas pārstāvjiem, jo tad tiek apdraudēts valsts finansējums. Turklāt svarīgi ir arī antidopinga jautājumi, ņemot vērā vēsturiskos skandālus, tostarp Soču dopinga lietu.
Kongresā tika runāts arī par sportistu kvotām. Atgriežot Krievijas sportistus sacensībās, mazāku valstu sportisti varētu zaudēt iespēju kvalificēties sacensībām. "Tas būtu pretrunā ar sporta pamatprincipu - dot iespēju piedalīties maksimāli plašam sportistu lokam," skaidro Zeltiņš.
Ziemas olimpiskās spēles notiks no 6. līdz 22.februārim.