Rīgā uzdarbojoties no Serbijas atbraukušās "iebiedēšanas brigādes", satrauktie fani stāsta par piedzīvoto
Tuvojas Eiropas basketbola čempionāta izslēgšanas spēles, un Rīga jau šīs nedēļas nogalē uzņems labākās 16 komandas. To skaitā ir turnīra galvenā favorīte Serbija, kas pie mums ir atvedusi ne tikai Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) trīskārtējo vērtīgāko spēlētāju Nikolu Jokiču un citas zvaigznes, bet arī savus līdzjutējus, kuri nebūt ne visi ir noskaņoti miermīlīgi. Vēl vairāk, sestdien Latvijas futbola izlase spēlēs pret Serbiju Pasaules kausa izcīņas kvalifikācijas turnīrā, tātad pievienosies arī karstasinīgie serbu futbola fani.
Astotdaļfināla spēles Rīgas “Xiaomi arēnā” notiks 6. un 7. septembrī, ceturtdaļfināli — 9. un 10. septembrī, pusfināli — 12. septembrī, bet spēle par bronzas medaļām un fināls notiks 14. septembrī. Latvija savu astotdaļfināla spēli aizvadīs 6. septembrī plkst. 18.30.
Runām ar agresīvajiem serbu "viesiem" papildu asumu piešķir tas, ka Latvijas futbola izlasei 6. septembrī plkst. 16.00 "Daugavas" stadionā Pasaules kausa izcīņas kvalifikācijas turnīrā paredzēta spēle ar Serbiju.
Serbijas izlases fani mikroblogošanas vietnē “X” jau pastāstījuši, ka Rīgā saskārušies ar agresīviem tautiešiem: “Mani Rīgas arēnā pārtvēra piecu cilvēku grupa un piedraudēja, lai es pārtraucu saukt “pumpaj”. Ja ar mani kaut kas notiks, ziniet, no kurienes tas nāk,” rakstīja kāds serbu fans.
Upravo me je presrela grupa od petorice ćacija u Rigi, u areni i zapretila mi da prestanem da vičem "pumpaj". Ako mi se nešto desi, znate od koga je. @novarsonline @n1srbija— Bogdan Raonić (@raonic_bogdan) September 1, 2025
Vārds “pumpaj” serbu slengā pēc būtības nozīmē “turpināt, neapstāties, nepadoties”, to lieto kā saukli neatlaidīgai rīcībai, un pēdējā laikā tas pārvērties kļuvis par kaujas saucienu ilgstošajos protestos pret Serbijas prezidentu Aleksandru Vučiču un pašreizējo valdību.
FOTO Bračni par iz Beograda bodri „orlove“ sa posebnim majicama: „Srbijo pumpaj“ https://t.co/Iix6zrYekt— nova.rs (@novarsonline) August 27, 2025
Serbijā jau vairāk nekā deviņus mēnešus notiek protesta akcijas pret valdību, un regulāri tiek ziņots par daudziem sadursmēs ievainotajiem un aizturētajiem protestētājiem. Pret valdību un korupciju vērstie protesti Serbijā notiek kopš pērnā gada novembra, kad, sabrūkot dzelzceļa stacijas jumtam Novisadas pilsētā, dzīvību zaudēja 16 cilvēki. Demonstranti traģēdijā vaino valdības nekompetenci un korupciju. Turklāt daudzus serbus neapmierina Vučiča ciešā draudzība ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, kaut gan sporta pasākumos Belgradā serbu līdzjutēji ne reizi vien izrādījuši simpātijas Kremļa diktatoram.
Lai nepieļautu šādu Vučiča režīmam nepatīkamu saukļu skandēšanu Rīgā, no Serbijas jau esot ieradušies attiecīgi sagatavoti maskēti “viesi”, vēsta portāls “Delfi”. Sociālajos tīklos publicētas arī aizdomīgo tipāžu fotogrāfijas.
These are the thugs shooting at the fans that they will take them outside to beat them up if they continue saying #pumpaj pic.twitter.com/j43csImyvL— Nick (@Nick109477411) September 1, 2025
Poslao mi je drugar slike sa tribina, kaže da uglavnom sede u paru i prete! Možda ih neko prepozna! pic.twitter.com/7Gb7KDoDFJ— Gordana Diklić (@Zivaljevicka) September 2, 2025
Valsts policija paziņojusi, ka līdz šim reģistrēts tikai viens gadījums, kur starp serbu līdzjutējiem radās konflikts par saukļiem tribīnēs. Notikuma vietā identificētas iesaistītās personas un fiksēti viņu dati, bet uzsākta resoriskā pārbaude. “Citas šāda rakstura situācijas nav fiksētas. Vērtējot kopējo situāciju, čempionāts līdz šim noris bez būtiskiem starpgadījumiem,” teikts policijas paziņojumā. “Nevarētu teikt, ka kādi fani, tostarp serbi, īpaši izceltos ar savu uzvedību vai attieksmi.” Policija uzsver, ka sadarbībā ar citiem dienestiem uzrauga gan notikumu norises vietas, gan interneta vidi, kā arī uztur ciešu saziņu ar ārvalstu kolēģiem. Fani tiek aicināti nekavējoties ziņot par jebkādiem pārkāpumiem vai draudiem, zvanot 112 vai vēršoties pie policistiem klātienē.
Savukārt kādā basketbola līdzjutēju čata grupā apgalvo, ka ir vismaz viena cīņas sporta lietpratēju provokatoru grupa, kurā ietilpst apmēram 10 "spečuki", kuriem basketbols praktiski neinteresē, taču uzdevums ir izraisīt provokācijas. Ierastā taktika esot šāda: viens vai divi vīri provocē, bet pārējie no attāluma vēro, vai ir iespēja šo provokāciju pārvērst vērienīgākā dūru izvicināšanā. Šādu taktiku uz savas ādas jau pirmajā dienā esot izjutuši igauņu līdzjutēji, kuri naivi uzskatījuši, ka taksometrā atrodas drošībā un var serbiem izrunāties pretī. Rezultātā serbi viņus izrāvuši no taksometra un kārtīgi noslānījuši. Par šo incidentu čatā pavēstījušais komentētājs norādījis, ka pašam ir ieteikts nepakļauties tieši serbu provokācijām un tieši to pašu viņš iesaka pārējiem.