Serbijā pieaug spriedze starp opozīcijas atbalstītājiem un valdības atbalstītājiem
Turpinoties protestiem pret Serbijas valdību, svētdien Belgradas centrā bija spiesta iejaukties policija, lai nošķirtu prezidenta Aleksandra Vučiča pretiniekus un atbalstītājus.
Policistu ķēdes nošķīra savstarpēji naidīgi noskaņotos demonstrantus, kas viens otru apsaukāja un apmētāja ar pudelēm, petardēm un trokšņa granātām.
Sestdien tūkstošiem cilvēku no visas valsts pulcējās Serbijas otrajā lielākajā pilsētā Novisadā, lai pieminētu pirms gada dzelzceļa stacijā notikušās traģēdijas upurus. Tikmēr spriedze pieauga arī Belgradā, kur izveidojās pretstāve starp vairākiem tūkstošiem opozīcijas atbalstītāju un valdības lojālistiem.
Pagājušā gada 1. novembrī Novisadas dzelzceļa stacijā, kas bija nesen atjaunota, sabruka nojume, nogalinot 16 cilvēkus. Negadījums izraisīja Serbijā sašutumu par korupciju un būvniecības projektu iespējamu nepietiekamu uzraudzību.
Šī traģēdija izraisīja protestu vilni, kurā iesaistījušies plaši sabiedrības slāņi, un demonstrācijas joprojām turpinās.
Pret valdību noskaņotie protestētāji Belgradā pauda atbalstu Dijanai Hrkai, kuras dēls Stefans gāja bojā Novisadas stacijas traģēdijā. Hrka svētdien paziņoja, ka sāk badastreiku netālu no telšu pilsētiņas, ko martā pie parlamenta ēkas izveidoja Vučiča atbalstītāji un kas praktiski kalpo kā dzīvais vairogs Vučičam, jo ar cilvēkiem piepilda parku un ielu pie Vučiča biroja un parlamenta ēkas.
Protestētāji Hrkas atbalstam svētdienas vakarā pulcējās arī Novisadā un citviet valstī.
Gan policija, gan Vučičs pret valdību noskaņotos protestētājus vainoja par uzbrukumiem valdības atbalstītāju nometnei, kuru Serbijas prezidents nosaucis par "brīvības simbolu". Savukārt protestētāji apgalvo, ka lielākā daļa incidentu tika izraisīta pašā nometnē.
Protesti ir plašākais neapmierinātības vilnis, kopš Vučičs pirms 13 gadiem nonāca pie varas. Viņš demonstrē pieaugošu autoritārismu, un studentu vadītā protestu kustība pieprasa pirmstermiņa vēlēšanas cerībā viņu gāzt.
Pēdējos mēnešos varas iestādes ir vērsušās pret protestētājiem, simtiem cilvēku ir aizturēti un policija ir izklīdinājusi demonstrācijas. Valdību atbalstošie mediji un amatpersonas protestējošos universitāšu studentus ir nodēvējušas par teroristiem, apsūdzot viņus kūdīšanā uz vardarbību.