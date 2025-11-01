FOTO: atklāta programmas "Sporto visa klase" 12. sezona
31. oktobrī Jelgavā, Zemgales Olimpiskajā centrā, svinīgā un enerģijas pilnā atmosfērā atklāta 12. sezona Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) īstenotajai programmai "Sporto visa klase", kas ir viens no plašākajiem bērnu sporta kustības projektiem Latvijā. Šogad programmā piedalīsies vairāk nekā 8600 skolēnu no 447 klasēm un 150 skolām visā Latvijā, un īpaši priecē fakts, ka 179 klases projektam pievienojas pirmo reizi.
Atklāšanas pasākums bija veltīts tieši jaunajām skolām un klasēm, kas šogad pievienojušās programmai. Tajā piedalījās 130 klases jeb vairāk kā 2700 skolēnu, kuri kopīgi izbaudīja prieka, kustību un kopābūšanas garu. Pasākuma mērķis bija uzlādējoši projektā uzņemt jaunos dalībniekus un radīt viņiem svētku sajūtu, kā arī iedvesmot bērnus aktīvai ikdienai, sportiskam dzīvesveidam un klases vienotībai. Pasākumu vadīja Armands Simsons, bērnus priecēja lāzeršovs, kopīgā vingrošanā visus iekustēties aicināja trenere un deju pedagoģe Marta Kalēja Millere, bet Latvijas himnu izpildīja jaunais dziedātājs Georgs Rukmanis-Počs. Enerģētiskāko pacēlumu radīja deju studijas "Dance Beat" daudzskaitlīgo dejotāju priekšnesums. Noslēgumā dalībniekus izklaidēja burvju mākslinieks Edžus, bet lielisku emociju lādiņu pasākuma finālā sagādāja jauniešu vidū īpaši iecienītā grupa “Citi Zēni”.
Pasākumā dalībniekus sveica arī sporta un veselības nozares pārstāvji, kā arī Jelgavas pašvaldība: LOK prezidents Raimonds Lazdiņš, Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks sporta un jaunatnes jautājumos Edgars Pukinsks, Jelgavas domes priekšsēdētājs Mārtiņš Daģis, kā arī Veselības ministra padomniece Līga Āboliņa.
Aī šogad tika pasniegtas balvas četrās "Sporto visa klase" nominācijās - skolotājiem, skolām un pašvaldībām par ieguldījumu projekta īstenošanā:
Atsaucīgākā klases audzinātāja - Agnija Apine (Baložu vidusskola):
„Vēlos izteikt lielu pateicību, jo tiešām uzskatu, ka ne tikai sporta skolotājs, bet arī klases audzinātājs ikdienā iegulda lielu darbu, lai klase varētu pilnvērtīgi piedalīties projektā Sporto visa klase. Es iesaistos ar erudīcijas jautājumiem, motivēju, organizēju, sekoju līdzi sekmēm un kopējam noskaņojumam. Mēs ļoti ceram, ka šogad tiksim finālā un iegūsim pirmo vietu.”
Atsaucīgākais sporta pedagogs - Iveta Pūpola (Aizputes vidusskola):
„Liels pārsteigums un liels prieks! Ir patīkami saņemt novērtējumu par iesaisti projektā Sporto visa klase, kurā mūsu skola piedalās jau gandrīz desmit gadus. Redzam, ka ikdienas sportošana bērniem kļūst par sava veida pozitīvu ieradumu - viņi kļūst izturīgāki, aktīvāki un pārliecinātāki. Mans aicinājums - paplašināt projektu, lai tajā varētu piedalīties skolēni līdz pat 9. klasei.”
Aktīvākā izglītības iestāde - Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija:
Balvu saņēma sporta skolotāja Digna Cunska: „Esam ļoti priecīgi par šo atzinību! Projekts Sporto visa klase iedvesmo būt kopā, kustībā un sportot ar prieku. Iesaku ikvienai skolai piedalīties un piedzīvot šo īpašo komandas garu, kas vieno skolēnus, skolotājus un vecākus.”
Aktīvākā pašvaldība - Jelgavas novada pašvaldība, kuru pārstāvēja Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka pienākumu izpildītāja saimnieciskajos jautājumos Iveta Strēlniece:
„Liels pagodinājums ir iegūt šo nomināciju, jo tā apliecina, ka mūsu novadā sports un kustība ir viena no svarīgākajām vērtībām. Šī gada rekordlielais skolēnu skaits pierāda, ka projekts ir patiesi nepieciešams un iedvesmojošs. Vislielākais paldies Jelgavas novada skolām un skolēniem par viņu aktīvo līdzdalību - šis novērtējums pieder viņiem! Veiksmes atslēga ir sadarbība starp aktīviem skolotājiem, sportot gribošiem bērniem un atbalstošiem vecākiem.”
Programma "Sporto visa klase" dibināta 2014. gadā, lai veicinātu otro līdz sesto klašu skolēnu fizisko aktivitāti un sagatavotību, palielinot sporta stundu skaitu līdz piecām stundām nedēļā. Projekts motivē bērnus regulāri nodarboties ar sportu, iepazīt dažādus sporta veidus, kā arī stiprina izpratni par komandas darbu un kopīga rezultāta sasniegšanu. Vienlaikus tiek vērtētas arī skolēnu sekmes mācībās, veidojot vispusīgu pieeju veselīgam un aktīvam dzīvesveidam. Projekta ietvaros pavasarī klases piedalās stafešu sacensībās, lai kvalificētos finālsacensībām, kas norisināsies maija nogalē. Finālsacensībās noteiks labākos katrā klašu grupā izņemot 2. klases, kurām pirmais gads projektā tiek aizvadīts bez sacensību elementa, lai iekustētos un iepazītos ar projekta galveno fokusu - vairāk fizisku aktivitāšu katru dienu.