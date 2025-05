Ne tikai sports, bet personības attīstīšana. Tūkstošiem Latvijas skolēnu aug projektā “Sporto visa klase”

Mācību gada ietvaros “Sporto visa klase” projektā no februāra līdz aprīlim pieteikušās klases sadalītas apakšgrupās, kur tās cīnās par pirmo vietu un nokļūšanu finālsacensībās. Lai to izdarītu, jākrāj punkti četrās kategorijās – mācību sekmēs (vidējais klases vērtējums), stafetēs (diplomi/suvenīri visiem dalībniekiem), vispārējās fiziskās sagatavotības uzdevumos un labajos darbos. Savukārt maijā notiek finālsacensības, kur divu dienu garumā noskaidro labākos katras klases ieskaitē - stafetēs un spēlēs kā arī erudīcijas uzdevumos. Ja pirmajā sezonā bija tikai 160 dalībnieki no sešām klasēm, tad 11. sezonā dalībnieku skaits pieaudzis līdz 7100 un 355 klasēm. Tas gan nav rekords - pagaidām rekordiste ir sestā sezona ar 8220 dalībniekiem un 369 klasēm.