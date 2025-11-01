“Rīgas zeļļi” pārspēj “VEF Rīga” un izcīna piekto uzvaru pēc kārtas
"Rīgas zeļļi" sestdien "Optibet" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgā (LIBL) viesos izcīnīja uzvaru pār pagājušās sezonas čempioni "VEF Rīga", svinot piekto uzvaru pēc kārtas.
"Rīgas zeļļi" tika pie panākuma ar 97:88 (30:21, 27:22, 20:21, 20:24).
Starp uzvarētājiem rezultatīvākais ar 34 punktiem un astoņām bumbām zem groziem bija Frenkijs Fidlers, Roberts Bērziņš pievienoja 14 punktus, bet vēl 12 punktus iekrāja Juris Vītols.
"VEF Rīga" rindās Zahirs Porters izcēlās ar 26 punktiem, Rostislavs Novickis guva 12 punktus, kamēr Arnaldo Toro iekrāja deviņus punktus un 18 atlēkušās bumbas.
Viesiem pirmo ceturtdaļu noslēdzot ar +9, otrās ceturtdaļas izskaņā uz brīdi "Rīgas zeļļiem" izdevās palielināt pārsvaru līdz 17 punktiem. Trešajā ceturtdaļā "vefieši" samazināja deficītu līdz četriem punktiem, taču "Rīgas zeļļi" guva deviņus punktus pēc kārtas un atguva +13.
Savukārt noslēdzošās ceturtdaļas laukuma saimniekiem padevās 14:3 izrāviens, kas ļāva samazināt viesu pārsvaru līdz tikai diviem punktiem, bet trīs minūtes līdz pamatlaika beigām uz īsu brīdi "vefieši" arī izvirzījās vadībā. Turpinājumā "Rīgas zeļļi" pēc 8:0 izrāviena tika pie pārsvara, kuru izdevās nosargāt līdz finālsvilpei un tikt pie uzvaras.
"Rīgas zeļļi" ar bilanci 5-1 ieņem trešo vietu, bet "VEF Rīga" ar pieciem panākumiem septiņos mačos ir par vienu pozīciju zemāk 14 komandu vidū.
LIBL Latviju šosezon pārstāv "Latvijas Universitāte", "Liepāja", "Ogre", "Rīgas zeļļi", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola", "Ventspils" un "VEF Rīga", bet Igauniju - Keilas "Coolbet", Tallinas "Kalev"/"Cramo", "Keila", Tallinas "TalTech"/"Alexela", "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits", Pērnavas "Transcom" un "Viimsi".
Pamatturnīrā komandas izspēlēs divus apļus, astoņām labākajām iekļūstot ceturtdaļfinālā un cīnoties par vietu finālčetriniekā.
Latvijas un Igaunijas labākie vīriešu basketbola klubi apvienotā čempionātā pirmo reizi spēlēja 2019. gada sezonā, kad sacensībās piedalījās 15 komandas. Finālčetrinieka turnīrā par līgas pirmajiem uzvarētājiem kļuva "Ventspils" basketbolisti.
Pagājušajā sezonā par čempioni kļuva "VEF Rīga".