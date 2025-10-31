"Ventspils" basketbolisti pēdējās sekundēs pārtrauc "Ogres" uzvaru sēriju LIBL
"Ventspils" piektdien "Optibet" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgā (LIBL) izcīnīja panākumu, viesos ar 71:70 (12:15, 23:21, 14:18, 22:16) pārspējot "Ogri", kas bija izcīnījusi trīs uzvaras pēc kārtas.
Viesu uzvaru ar 19 punktiem un astoņām rezultatīvām piespēlēm sekmēja Kamerons Šeltons, bet vēl 16 punktus pievienoja Edvards Mežulis.
Ogres komandā rezultatīvākais ar 21 punktu un septiņām bumbām zem groziem bija Kārlis Apsītis, kamēr 16 punktus un deviņas atlēkušās bumbas iekrāja Guntis Sīpoliņš.
Divas minūtes līdz pamatlaika beigām pēc Artūra Ausēja tālmetiena vadībā izvirzījās ventspilnieki, uz ko mājinieki atbildēja ar četriem gūtiem punktiem, atgūstot +2.
Savukārt sešas sekundes līdz finālsvilpei no trīspunktu līnijas precīzs bija Mežulis, "Ventspilij" tiekot pie viena punkta pārsvara. Atlikušajās sekundēs "Ogre" vairs neguva punktus un "Ventspils" izcīnīja uzvaru.
Ventspilniekiem trīs uzvaras sešās cīņās dod sesto pozīciju, bet "Ogre" ar bilanci 3-3 turnīra tabulā atrodas par vienu vietu zemāk.
Citā spēlē "Latvijas Universitāte" (LU) izbraukumā ar 81:91 (27:30, 23:27, 20:8, 11:26) zaudēja Keilas "Coolbet", piedzīvojot sesto zaudējumu pēc kārtas.
LU komandā ar 20 punktiem un astoņām bumbām zem groziem izcēlās Marlons Šorts, kamēr Francis Neilands un Artūrs Kazaks guva attiecīgi 15 un 14 punktus. Keilas vienības uzvaru ar 23 punktiem un astoņām rezultatīvām piespēlēm sekmēja Kedariuss Džonsons.
"Coolbet" ar bilanci 2-3 ierindojas devītajā pozīcijā, bet LU ar sešām neveiksmēm ieņem 13. vietu no 14 komandām.
LIBL Latviju šosezon pārstāv "Latvijas Universitāte", "Liepāja", "Ogre", "Rīgas zeļļi", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola", "Ventspils" un "VEF Rīga", bet Igauniju - Keilas "Coolbet", Tallinas "Kalev"/"Cramo", "Keila", Tallinas "TalTech"/"Alexela", "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits", Pērnavas "Transcom" un "Viimsi".
Pamatturnīrā komandas izspēlēs divus apļus, astoņām labākajām iekļūstot ceturtdaļfinālā un cīnoties par vietu finālčetriniekā.
Latvijas un Igaunijas labākie vīriešu basketbola klubi apvienotā čempionātā pirmo reizi spēlēja 2019. gada sezonā, kad sacensībās piedalījās 15 komandas. Finālčetrinieka turnīrā par līgas pirmajiem uzvarētājiem kļuva "Ventspils" basketbolisti.
Pagājušajā sezonā par čempioni kļuva "VEF Rīga".