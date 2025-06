No nākamā gada F-1 sacensību kalendāra tiek izņemta Imolas trase Itālijā

Jau ierastajam posmam Barselonā pievienojies arī Madrides "Grand Prix". Tas tiks aizvadīts kā pēdējais no Eiropā notiekošajiem posmiem no 11. līdz 13. septembrim. Kopumā čempionātā paliks 24 posmi, bet no tiem "Grand Prix", kas kalendārā bija līdz šim, nākamgad nenotiks Emīlijas-Romanjas "Grand Prix" Imolas trasē Itālijā.